Samsung, Tüm Galaxy Modelleri İçin Marka Haklarını Yeniledi

Samsung, 31 Ağustos'ta akıllı telefon serileri için marka yenileme başvurularında bulundu. Ancak bu başvurular arasında Galaxy Note serisi yoktu. Yaşanan gelişme, Galaxy Note serisinin tarih olmuş olabileceğini düşündürüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yıllardır düzenli olarak duyurduğu Galaxy Note serisinden bu yıl vazgeçti. Kısa bir süre önce duyurulan Galaxy Z Fold3 isimli katlanabilir ekranlı telefon ile Galaxy S21'in S-Pen desteği, şirketin böyle bir karar almasına neden oldu. Ancak yaşanan yeni bir gelişme, Galaxy Note serisinin tamamen tarih olmuş olabileceğini düşündürüyor.

Samsung'un sahip olduğu markalar için yenileme başvurusu yaptığı ortaya çıktı. 31 Ağustos'ta yapılan bu başvuru, Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A ve Galaxy M gibi Samsung'un piyasaya sürdüğü akıllı telefon serilerinin hepsini kapsıyordu. Ancak Galaxy Note için yeni bir marka yenileme başvurusu yapılmaması, kafaları karıştıran bir nokta oldu.

Samsung, 2022'de Galaxy Note lansmanı yapacağını söylüyordu

Samsung, daha önce yaptığı açıklamalarda 2022 yılında yeni bir Galaxy Note telefon çıkaracağını söylemişti. Ancak yaşanan son gelişmeler, şirketin bu plandan vazgeçmiş olabileceğini düşündürüyor. Ancak şu an için, şirketin bu konuda ne düşündüğüne dair hiçbir bilgi sahibi değiliz. Samsung, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Açık konuşmak gerekirse Samsung, attığı son adımlarla Galaxy Note serisini işlevsiz hale getirdi. Çünkü bu akıllı telefonların tek özelliği, S-Pen desteğine sahip olmasıydı. Galaxy Note serisinden S-Pen desteğini çıkardığımızda, bu telefonun Galaxy S serisinden hiçbir farkı kalmıyordu. Galaxy Z Fold3 ve Galaxy S21 Ultra'nın sahip olduğu S-Pen desteği, bunun en net göstergesi. İşte bu yüzden, Samsung'un planları değişmiş ve Galaxy Note serisi tamamen tarihe karışmış olabilir.

İşte Samsung'un yeniden markalama başvurusu yaptığı bazı seriler