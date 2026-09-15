Akıllı saat pazarının iddialı oyuncularından Huawei, otomotiv dünyasının yüksek performanslı "Gran Turismo" mirasından ilham alan yeni Watch GT 7 serisini piyasaya sürdü. Serinin performans canavarı modeli HUAWEI Watch GT 7 Pro'yu inceledik.

Seri, şehir hayatının temposuna ayak uyduran ve zarif tasarımıyla günlük fitness meraklılarına hitap eden standart bir "Watch GT 7" modeli de barındırıyor. Ancak biz bu incelememizde spot ışıklarını asıl performans canavarına, profesyonel sporcuları, açık hava kaşiflerini ve detaylı performans analizine ihtiyaç duyanları hedefleyen HUAWEI Watch GT 7 Pro'ya çeviriyoruz. Gelin, bu donanımlı saatin neler sunduğuna yakından bakalım.

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Tasarım ve Malzeme Kalitesi: Havacılık Sınıfı Titanyum ve Safir Cam

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HUAWEI Watch GT 7 Pro, premium hissini doğrudan yansıtan bir gövde mimarisine sahip. Saatin kasasında havacılık sınıfı titanyum alaşım kullanılırken, çerçevesinde çizilmelere karşı üstün bir direnç sağlayan nano-kristal seramik tercih edilmiş. Ekran ise sentetik safir cam ile korunuyor. Sarı, Yeşil ve Siyah olmak üzere doğadan ilham alan renk seçenekleriyle gelen saat, kolda oldukça şık duruyor.

Kordon tarafında dikkat çeken yenilik ise HUAWEI EasyCross kayış sistemi. Uçları inceltilmiş, kıyafetlere takılmayan ve saniyeler içinde değiştirilebilen bu fluoroelastomer kayış, yoğun antrenmanlarda bile konforlu bir deneyim sunuyor. Ayrıca cihaz, 3.000 nit tepe parlaklığına ulaşan ekranı sayesinde doğrudan güneş ışığı altında veya bembeyaz karlı ortamlarda dahi kristal netliğinde bir görünürlük sunuyor.

Dayanıklılık söz konusu olduğunda ise saat, IP69 ve 5 ATM sertifikalarının yanı sıra derinlik sensörü ile donatılmış ve EN13319 standardı kapsamında 40 metreye kadar serbest dalış desteği sağlıyor.

Spor ve Performans: Kış Sporları, Gelişmiş Bisiklet ve Golf Modları

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Watch GT 7 Pro, standart bir akıllı saatin ötesine geçerek profesyonel bir spor bilgisayarı gibi çalışıyor. Çift Frekanslı Beş Sistemli GNSS ve AI-XDR konumlandırma algoritması sayesinde dağlık arazilerde veya yüksek binaların arasında rotayı %20 daha yüksek hassasiyetle çizebiliyor.

Sektörde Bir İlk Olan Kış Sporları Modu: Saat, açık ve kapalı alan kayak ile snowboard modlarını destekliyor. GPS sinyali olmayan kapalı kayak merkezlerinde bile gövde ivmesini ve eğim değişimlerini analiz ederek gerçek kayma süresini, teleferik geçişlerini ve dinlenme anlarını otomatik olarak ayırt edebiliyor. 59 ülkeden 3.000'den fazla kayak merkezinin detaylı (zorluk dereceleri, teleferik konumları vb.) haritası bileğinizde yer alıyor. Ayrıca G-Force ölçümü, dönüş frekansı analizi ve "Grup Kayak" (Team-Up) özelliğiyle takım arkadaşlarınızın konumunu canlı olarak takip etme imkanı da mevcut.

İleri Düzey Bisiklet Asistanı: Bisiklet tutkunları için içe aktarılan rotalardaki yokuşları önceden analiz eden tırmanış planlaması bulunuyor. Sürüş sırasında saat; kalan eğimi, tırmanış yüzdesini ve irtifa kazanımını anlık olarak bildiriyor. 35 km/saat hızın üzerinde 90 derece veya daha dar virajlara yaklaşırken verilen keskin viraj güvenlik uyarısı (titreşim ve sesli) ise oldukça faydalı bir özellik.

Pro Modele Özel Golf Fonksiyonları: Golf oyuncuları için 17 binden fazla saha haritası sunuluyor. Arazinin eğimini hesaba katarak gerçek vuruş mesafesini gösteren "Eğim Düzeltmeli Mesafe" (Plays-Like Distance) ve bakış yönünüze göre haritayı döndüren "Dinamik Dönen Yeşil Alan" gibi algoritmalarla donatılmış.

Ayrıca masa başı çalışanlar için geliştirilen Panda animasyonlu "Mini-Workout" özelliği; boyun, omuz ve bel bölgeleri için 30 saniyelik rehberli esneme egzersizleri sunarak hareketsizliğe eğlenceli bir çözüm getiriyor.

Serinin İki Üyesi de Bütüncül Sağlık Takibi Asistanı gibi Çalışıyor

Watch GT 7 ve GT7 Pro, proaktif bir sağlık asistanı olarak görev yapıyor. Her sabah 11:00'den önce ekrana gelen "Sabah Özeti", 15 saniyelik bir açılır pencere ile uyku ve stres verilerinizi özetleyerek güne nasıl başlamanız gerektiği konusunda tavsiye veriyor.

Bunun yanı sıra, en az 7 gece düzenli ölçüm yapıldığında devreye giren Fiziksel Hazırlık Puanı; HRV (Kalp Hızı Değişkenliği), kalp atış hızı ve cilt sıcaklığı gibi verileri bir arada değerlendirerek fiziksel hazırlık ve toparlanma durumu hakkında 100 üzerinden bir skor ve kişiselleştirilmiş içgörüler sunuyor. Pro modelde yer alan EKG sensörü ise kalp ritmine ilişkin verilerin değerlendirilmesine yardımcı oluyor.

Şarj Aletini Unutturan Batarya Ömrü

Bir akıllı saatin en büyük handikabı olan batarya ömrü konusunda Huawei iddialı çizgisini sürdürüyor. Yüksek silikonlu batarya teknolojisi sayesinde GT 7 Pro, hafif kullanımda tam 21 güne kadar, tipik kullanımda ise 12 güne kadar pil ömrü sunuyor. Hatta GPS'in aralıksız açık olduğu zorlu patika koşusu modunda bile cihaz 51 saat boyunca kesintisiz performans gösterebiliyor.

Her iki platforma da eşit mesafede yaklaşan saat, HUAWEI Sağlık (Health) uygulaması üzerinden hem Android hem de iOS cihazlarla tam uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Fiyat ve Lansman Kampanyası

Cihazın fiyatı ve çıkış kampanyaları da teknoloji tutkunlarını sevindirecek cinsten.

Kampanya detaylarına baktığımızda;

HUAWEI, lansman heyecanını saat aksesuarları ve ekosistem ürünlerindeki büyük indirimlerle taçlandırıyor. WATCH GT 7 Serisi satın alımlarında geçerli sepet kampanyası kapsamında kullanıcılar; seçili orijinal HUAWEI WATCH kayışlarına sadece 399 TL’ye, HUAWEI Akıllı Tartı 3’e 699 TL’ye, çocuklar için geliştirilen HUAWEI WATCH KIDS X1 akıllı saate 14.999 TL’ye ve yenilikçi açık kulak tasarımlı HUAWEI FreeClip 2 S kulaklığa ise 10.999 TL gibi çok özel fiyatlarla sahip olabiliyorlar. Satış hediyeleri ve avantajlı ek ürün teklifleri 14 Eylül–31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

Tüketicilere HUAWEI Türkiye Online Mağazası güvencesiyle iki yıl resmi garanti sunulurken, anlaşmalı banka ve kredi kartlarında vade farksız üç aya varan taksit imkânı sağlanıyor. Ayrıca, satın aldığı ürünle ilgili mağaza üzerinde değerlendirme paylaşan ve kampanya koşullarını karşılayan müşteriler, onaylanan değerlendirmeleri için bir sonraki alışverişlerinde kullanabilecekleri 10.000 HUAWEI Puanı kazanabiliyor.

Kampanya öncesi avantajlardan yararlanmak isteyenler için 14 Eylül’e kadar devam eden ön kayıt dönemi fırsatı da sürüyor. Bu tarihe kadar bültene abone olup ön kayıt yaptıran ve kampanya koşullarını karşılayan kullanıcılar, 14–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak WATCH GT 7 Serisi alışverişlerinde HUAWEI Akıllı Tartı 3 hediye kuponundan yararlanabiliyor.

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