Opel, Eylül 2026 döneminde binek, SUV, elektrikli ve hafif ticari modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Opel'in Eylül ayında güncel sıfır araçlar için sunduğu kampanyalar, indirimler, kredi fırsatları...

Opel, Eylül 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Farklı segmentlere hitap eden Opel modellerinde güncel fiyatlar ve indirim fırsatları da dikkat çekiyor.

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Yeni bir Opel satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel nakit indirimleri, düşük faizli kredi seçenekleri ve kampanyalar da satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Opel Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Opel modellerinde kampanya var? İşte Opel Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Opel Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Eylül 2026) Kampanyalı Fiyatı Corsa 1.535.000 TL 1.444.000 TL Corsa Elektrik 1.890.000 TL - Frontera 2.190.000 TL 2.015.000 TL Frontera Elektrik 1.895.000 TL - Mokka 1.990.000 TL 1.881.000 TL Mokka GSE 3.570.000 TL 3.250.000 TL Mokka Hybrid 2.350.000 TL - Astra 2.330.000 TL - Grandland 2.850.000 TL - Grandland Elektrik 3.200.000 TL 2.485.000 TL

Opel Frontera Kampanyası: %2,99 Faiz veya 65 Bin TL Nakit İndirimi

Opel Frontera'nın 2026 model yılı Frontera Hybrid versiyonlarında 300.000 TL, 12 ay ve %2,99 faiz seçeneği sunuluyor. Kredi kullanılmadığında ise 65.000 TL nakit indirim uygulanıyor. Ayrıca tüm opsiyonlar ücretsiz olarak sunuluyor.

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Opel Frontera Elektrik Kampanyası: %0,99 Faiz veya 50 Bin TL Nakit İndirimi

Frontera Elektrik'in 44 kWh ve 54 kWh bataryalı Uzun Menzil GS versiyonlarında 300.000 TL, 12 ay ve %0,99 faiz seçeneği sunuluyor.

Kredi kullanılmadığında ise 50.000 TL nakit indiriminden yararlanılabiliyor. Metalik renk, siyah tavan ve Konfor Paketi de kampanya kapsamında ücretsiz.

Opel Mokka Kampanyası: %0,99 Faiz veya 55 Bin TL Nakit İndirimi

Opel Mokka'nın Hybrid GS donanımında 300.000 TL, 12 ay ve %0,99 faiz seçeneği bulunuyor.

Kredi kullanmayan müşterilere ise 55.000 TL nakit indirim uygulanıyor. Siyah tavan, Grafik Gri, Bold Pack ve metalik renk seçenekleri de ücretsiz sunuluyor.

Yeni Opel Astra Kampanyası: 300 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Yeni Opel Astra satın almak isteyenlere avantajlı kredi seçeneği sunuluyor. Kampanya kapsamında 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatından yararlanılabiliyor.

Opel Grandland Kampanyası: %0,99 Faiz veya 105 Bin TL Nakit İndirimi

Opel Grandland için** 400.000 TL, 12 ay ve %0,99 faiz** seçeneği sunuluyor. Kredi kullanılmadığında ise 105.000 TL nakit indirim uygulanıyor.

Siyah tavan, Grafik Gri ve metalik renk seçenekleri ücretsiz.

Opel Grandland Elektrik Kampanyası: 300 Bin TL'ye %0,99 Faiz

Grandland Elektrik'in Edition donanımında 300.000 TL, 12 ay ve %0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Modelin güncel fiyat listesinde Edition versiyonu 2.485.000 TL kampanyalı fiyatla yer alıyor. Ayrıca Grandland Elektrik AWD modelinde lansmana özel fiyat 3.875.000 TL olarak açıklanıyor.