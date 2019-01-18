Satürn'ün Halkalarının Sonradan Oluştuğu Keşfedildi

İtalyan bilim insanlarına göre Satürn'ün halkaları, gaz devinin 4.5 milyar yıllık ömrünün büyük çoğunluğunda bulunmuyordu.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 2017 yılına kadar Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenlerinden biri olan Satürn hakkında bilgi edinme konusunda en büyük yardımcısı olan Cassini uzay aracından elde edilen verileri inceleyen İtalyan astronomlar, Satürn’ün halkaları hakkında son derece önemli bulgulara saptadılar.

Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Satürn halkalarının çekim kuvveti ölçümleri yoluyla kütlelerini hesap ederek yaşları hakkında bir tahmin yürüten bilim insanları, halkaların 10 ila 100 milyon yıl önce ortaya çıkmaya başladığını bildirdiler. Eğer ki bu bilgi doğruysa Satürn, 4,5 milyar yıllık ömrünün büyük çoğunluğunu diğer gezegenler gibi ‘taçsız’ geçirmiş demektir.

Çalışmayı gerçekleştiren ekibe liderlik yapan Sapienza Üniversitesi’nden Luciano Less, keşfettikleri bulgularla ilgili olarak, ‘’Bu, harika görevden edindiğimiz bir diğer armağan. Cassini, tüm diğer devler gibi ardında uzun süre devam edecek bir miras bıraktı.’’ dedi. Satürn çevresinde 13 yıl boyunca görev yapan Cassini uzay aracı, Eylül 2017’de görevini sonlandırmıştı.