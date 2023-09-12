Rusya'dan Türkiye'ye göç eden hackerların Türk hackerlarla iş birliği yaptıkları ortaya çıktı. Hatta Türkiye'deki siber suçlar da artış göstermeye başladı. Ancak Rus hackerlar, Türklerden çok yabancı uyrukluları hedef alıyorlar.

Türkiye, özellikle de son yıllarda göçmenlerle ilgili tartışmalarla gündemde. Burada; Sadece Suriye, Pakistan veya Afganistan gibi ülkelerden gelen göçmenlerden bahsetmiyoruz. Geçtiğimiz yıl Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş da Türkiye'nin dış göç almasına neden oldu. Ülkeleri saldırı altında olan Ukraynalılar ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zorunlu askerlik kararı sonrası ülkeden kaçan pek çok Rus, Türkiye'ye yerleşmiş durumda.

Tabi bunun Türkiye için bazı etkileri var. Ana akım medyada, hemen her gün göçmenlerle ilgili sorunlardan bahsedildiğine şahitlik ediyoruz. Haberlere konu olan olaylar daha çok Suriyeli ve Afganlarla ilgili oluyor. Ancak Rusların da Türkiye'de suç işlemeye başladıkları ortaya çıktı. Financial Times'ın haberine göre Rus hackerlar, Türkiye'deki aktifliklerini ciddi anlamda artırdılar.

Polisler teyakkuza geçmiş durumda!

Edinilen bilgilere göre çoğu yazılım mühendisi ve genç olan Rus hackerlar, Türkiye'ye geldikten sonra burada faaliyet göstermeye başladılar. Hatta ismi açıklanmayan memurlarla görüşen Financial Times, bazı Rus hackerların Türk hackerlar ile iş birliği içerisinde olduklarını ileri sürüyor. Rus hackerlar, nispeten küçük çaplı internet dolandırıcılıkları ile geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kelimenin tam anlamıyla teyakkuza geçmiş durumda. En çok da Antalya bölgesinde siber suçların arttığı belirtiliyor.

Dikkatleri üzerlerine çekmemek için Türkleri hedef almıyorlar!

Rus hackerlarla ilgili çarpıcı bilgilerden bir tanesi, hedef kitleleri. Edinilen bilgilere göre bilgisayar korsanları, kolluk kuvvetlerinin dikkatlerini çekmemek adına Türkleri hedef almıyorlar. Yabancı uyruklular üzerinden saldırılar düzenleyen hackerlar, çaldıkları verileri ise bilindik platformlarda satıyorlar.

Telegram'daki yüzlerce grup aracılığıyla iletişim kuruyorlar

Financial Times'a göre anlık mesajlaşma platformu Telegram, hackerların iletişim kurdukları başlıca mecra haline geldi. Öyle ki Rus hackerlar, bu gruplarda Türk hackerlara "eğitim" de veriyorlar. Bu eğitim, verilerin derlenmesi için karmaşık kodları ve bu derlemelerin satılmasına odaklanıyor. Hatta Rus hackerlar, çalıntı veriler için özellikle de Almanya'daki bağlantılarıyla Türk hackerlar arasında köprü görevi görüyorlar. İsmi açıklanmayan bir Türk siber güvenlik uzmanının Financial Times'a aktardığına göre Rus ve Türk hackerlar, yine Telegram üzerinden çalınan kripto paraların nasıl Türk lirasına dönüştürüleceği ve Türk pasaportu alabilmek için neler yapılacağına ilişkin sohbetler de döndürüyorlar.

Şunu özellikle belirtelim; Rusya'dan gelen hackerlar çok büyük isimler değil. Ancak Türk siber güvenlik uzmanına göre Türk hackerlarla iyi bir iş birliği içerisindeler. Bu iş birliği, hackerların verimliliklerini artırdı ve artık hemen her şey otomatikleştirildi. Bu da son dönemlerde zaten artış eğiliminde olan siber saldırıların büyük bir ivmeyle artmaya devam edeceğini gözler önüne seriyor. Siz, siz olun son dönemlerde internet kullanırken her zamankinden daha dikkatli davranın.