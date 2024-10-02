Filipinler hükûmeti, ülkede yerleşik olarak varlık göstermeyen dijital platformlara yüzde 12 vergi getirilmesine karar verdi. Bu karar, Netflix'ten Google'a kadar pek çok şirketi ilgilendiriyor.

Filipinler Cumhuriyeti, ülkede bulunan dijital içerik platformlarıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Alınan bu karar kapsamında Netflix, HBO ve Disney başta olmak üzere pek çok dijital platform, yüzde 12 vergiye tabi olacaklar.

Filipinler hükûmeti tarafından alınan karara göre dijital hizmet sağlayıcıların, ülkede yerleşik varlık göstermeleri gerekecek. Aksi takdirde bu hizmetlerin kullanılması durumunda vergi uygulaması hayata geçirilmiş olacak. Alınan kararın Google gibi arama motorlarını ve sosyal medya platformlarını da kapsadığını söyleyelim.

Amaç, kasaya kaynak sağlamak

Filipinler hükûmetinin böyle bir karar almasının esas nedeni, ülkenin kasasına ekstra para sokmak. Yetkililerin tahminlerine göre bu tür bir düzenleme ile hazineye girecek para, önümüzdeki 4 yıl içerisinde 1,4 milyar dolar seviyelerine ulaşmış olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Filipinler Ferdinand Marcos Jr., "Burada verimli bir dijital ekonominin meyvelerini alıyorsanız büyümesine de katkıda bulunmanız gerekiyor." ifadesini kullandı. Son olarak; bu tür bir düzenlemenin Türkiye'de zaten bulunduğunu, dijital içerik platformlarının ülkemizde lisans almaları ve resmî varlık göstermeleri gerektiğini hatırlatalım.