İlk ve ortaokul çocuklarının kod yazarak dünya sorunlarına çözümler bulacağı Scratch Cup 2021 için son başvuru tarihi 31 Aralık. Yarışmanın büyük finali ise Şubat 2021'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Scratch Cup etkinliğinde 8-14 yaş arası öğrenciler, Scratch 3.0 üzerinden yarışma temasına uygun oyunlar geliştirecekler.

“Dünya Sorunlarına Çözüm Bul” teması ile yapılacak olan Scratch Cup, Dünya üzerindeki yaşamı var olduğundan beri tehdit eden iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler ve bulunabilecek çözümler için çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanmalarını bekliyor.

Scratch Cup 2021’e katılmak için gerekenler

Takımlar başvurularında 8-10 yaş ilkokul grubu kategorisi ve 11-14 yaş ortaokul grubu kategorisini baz alacaktır.

Çocukların minimum 2 maksimum 3 kişilik takımlar halinde katılabilecekleri yarışma için başvurular öğretmenleri tarafından yapılmalıdır.

Başvurular arasından ilkokul kategorisinde bulunan ilk 5 takım ve ortaokul kategorisinde bulunan ilk 5 takım olmak üzere toplam 10 takım, öğretmenleri ve bir velileriyle birlikte İstanbul’da yapılacak finale davet edilecektir.

Finalde yarışmacılar oyunlarını jüri karşısında tanıtacaklardır.

Çocukların oyunları başvuru formunda hem link olarak hem de dosya olarak paylaşılacaktır.

Jurinin projenizi daha iyi değerlendirmesi için kod bloklarınızı oluştururken yorumlar yazmanız gerekmektedir.

2021 yılının şubat ayında yapılacak olan büyük finalde 2 ayrı kategoride dereceye giren takımların ödüller kazanacağı Scratch Cup 2021 için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak açıklandı. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuruda bulunmak için minikellerkodyaziyor.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.