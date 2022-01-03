TIR Şoförleri Zamlara İsyan Etti: Yolları Kilitleriz

TIR şoförleri, son dönemlerde gelen zamlara isyan ettiler. İstanbul'da bir araya gelen şoförler, kendileri için bir düzenleme yapılmazsa kontak kapatacaklarını söylediler. Böylesi bir durum, başta e-ticaret olmak üzere tüm sektörleri etkileyebilir...

Türkiye'nin son dönemlerdeki en can sıkan gerçeği, ne yazık ki zamlar. Son dönemlerde zam gelmeyen hiçbir ürün grubu kalmadı. Hal böyle olunca da toplumun farklı kesimlerinden tepkiler yükselmeye başladı. Şimdi yaşananlara tepki gösterenler, TIR şoförleri oldu. Yapılan açıklamalar, adeta tehdit niteliğinde...

Başta akaryakıt fiyatları olmak üzere son dönemlerde yaşananlara tepki gösteren TIR şoförleri, İstanbul Tuzla'daki Kurtköy Muayene İstasyonu önünde toplandılar. Bir basın açıklaması yapan şoförler, nakliyat taşımacıları için bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu açıkladılar. Yapılan açıklamaların en can alıcı noktası ise kontak kapatma düşüncesiydi. TIR şoförleri, herhangi bir düzenleme olmaması durumunda kontak kapatacaklarını duyurdular. Bu durum, Türkiye'deki pek çok sektörün zarar görmesine yol açabilir.

TIR şoförleri: Sesimizi duyurmak istiyoruz

Kurtköy Muayene İstasyonu önünde açıklama yapan şoförlerden bir tanesi şöyle konuştu: "Bugün taksiciler hakkını savunuyorken, belediyeler otobüslere zam yapıyorken bizler halen muzdarip durumdayız. Biz yetkililere buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizler ülkemizin bel kemiğiyiz. Ülkemizin bütün yükünü biz nakliyeciler olarak taşımaktayız. Bu soruna bir çözüm bulunmadığı zaman kontak kapatmasını da biliriz, yolları kilitlemesini de biliriz. Bunu da yetkililere buradan duyuruyoruz."

Başka bir şoför tarafından yapılan açıklamalarda ise “Burada bulunmamızın sebebi siyasetle hiçbir alakası yoktur. Hepimiz emeğimiz ve alın terimiz için buradayız. Sebebi de bugünkü bütün zamları kapsamaktadır. Bugün mazotun artışı, elektriğin artışı, doğal gazın artışı, her türlü zam bize zarar olarak yansımaktadır. Tüm dostlar olarak burada toplandık, kontak kapatmak istiyoruz. Taleplerimizi dile getirmek istiyoruz. Defalarca zam geliyor ama bizim ücretlerimize hiçbir zam yok. Bugün esnaf odası, ticaret odası, şoförler odası bizden vergi almalarına rağmen bize karşı bir yapılandırma, bir düzenleme getirmiyor. Bunun için biz burada bulunuyoruz. Bir düzenleme istiyoruz. Devletin bunu yapacağına inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi...