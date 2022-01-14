Bu Kez de Otobüsçülerden Fiyat Çıkışı: Zam İstiyoruz

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, yolcu otobüsleri fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini açıkladı. Neden olarak mazot ve ücretli yol fiyatlarını gösteren Özcan, hava yolları için de düzenleme yapılması gerektiğini, uçakların çok ucuza yolcu taşıdıkları için otobüslerin mağdur olmaya başladığını ifade etti.

Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunlarla ilgili tepkilere bir yenisi daha eklendi. Bu kez de otobüsçüler, yeni bir düzenleme istediklerini duyurdu. Hava yolu taşımacılığı ile ilgili de konuşan yetkililer, uçak bileti fiyatlarının çok ucuz olduğunu, vatandaşın bu yüzden otobüs yerine uçakları tercih ettiğini ifade ettiler. Otobüsçülere göre hava yolu şirketlerine taban fiyat uygulaması getirilmeli ve otobüslerin cazibesi artırılmalı.

Konuyla ilgili açıklamalar, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan tarafından yapıldı. Anadolu Ajansı'na konuşan Özcan, 2021 yılının 2020'den çok daha iyi geçtiğini ve bu durumdan memnun olduklarını belirtti. Ancak artan mazot ve ücretli yol fiyatlarının şirketleri etkilemeye başladığına vurgun yapan Birol Özcan, firmaların bu zamları yansıtmadığını söyledi.

"Yeni tarife beklentisi içindeyiz"

Birol Özcan tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

2020 yılında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda toplamda 257 bin 346 otobüs sefer yaptı. 2021 yılında ise bu rakam 370 bine çıktı. 2021 yılında, bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde 40, yolcu sayısı yüzde 30 arttı. Ama bu önceki yıllara göre kıyaslandığında yine de az. Normalde otogardan kış aylarında 1200 ile 1300, bayramlarda günlük 2 bin 500 ile 2 bin 700 arasında otobüsün kalkması lazım. Ama yine de memnunuz, yolcular da memnun. Ancak mazot fiyatlarının artması, otobanlardaki fiyat güncellemeleri bizi etkiledi. Bu aralıklarda yolcu bilet fiyatlarımız da yükselmedi. Hâlâ eski tarifeden yolcu taşıyoruz. Bu durum bizi çok etkiliyor. Bu nedenle otobüs fiyatlarında yeni tarife beklentisi içerisindeyiz. Bunun için de yakın zamanda yetkililerle görüşeceğiz.

Ama bakanımız da bize bir kolaylık sağladı. Artık maliyetlerin artmasından kaynaklı bakanlığa müracaat ettiğimiz zaman otobüs bileti fiyatları değişebilecek. Bu çok güzel bir haber. Artık fiyatlar için 4 ay beklememize gerek yok. Bunun yanında hava yolu için de taban fiyatı belirlenmesini istiyoruz. Çünkü çok ucuz fiyata yolcu taşıyorlar. Bu durum bizi mağdur ediyor. Ayrıca devletimizden KDV indirimi istiyoruz...