Tatlı bir şeyler yediğimizde elimiz direkt suya gider. Bunun sebebini hiç merak ettiniz mi?

Verdiği o tatlı tat, birçok yemeğin de temel bileşenidir. Ama bu tatlılık çoğu zaman bizi yakar.

Şekerin vücudumuza su girmesindeki bu isteğinin altında çok önemli bir sebep yatıyor!

Tatlılarda bulunan şeker, önce midemize, oradan da kan dolaşımımıza nüfuz ediyor.

İnce bağırsakta emilerek glikoz olarak kan dolaşımına katılan şeker, vücudumuzu dolaşmaya başlıyor. Bu da aslında vücudumuzda bir dengesizliğe sebep oluyor.

Tam bu esnada hücreler, dengeyi yeniden sağlamak için harekete geçiyor. İçlerinde bulunan suyu dışarı vererek suyun kana karışmasını sağlıyorlar. Su kaybeden hücreler, beyne suya ihtiyaç olduğuna dair sinyal gönderiyor.

İşte bu yüzden şekerli bir şeyler tükettikten yaklaşık 5 dakika sonra susuyoruz.

Bu his tamamen vücudun su ihtiyacını karşılamak için beyinde tetiklenen bir savunma mekanizmasıdır. Bu mekanizma, karaciğer tarafından salgılanan ve şeker tükettikten sonra kana karışan bir hormonla harekete geçer.

Bu hormon, beynin hipotalamus bölgesine ulaşarak susama hissini tetikliyor. Yalnızca şekerli yiyeceklerin bunu gerçekleştirdiğini düşünmeyin, çok tuzlu yiyecekler ve aşırı egzersiz de susama hissini tetikliyor ve aynı vücut, aynı evrelerden geçiyor.

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