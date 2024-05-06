Nostaljik şekerlerden olan patlayan şekerlerin ağzınızda “Pat!” ettiğini hatırlıyorsunuzdur. Peki bu şekerler tam olarak nasıl çalışıyordu?

Çocukluğumuzdaki en mutluluk ve heyecan verici şeylerden biri, ağızda patlayan şekerlerden yemekti. Bu satırları okurken bile ağzınızda o hissiyatı hatırlayabilirsiniz.

Çocukken bu patlayan şekerlerin nasıl işlediğini hiç merak etmiş miydiniz veya kaç yaşına gelmiş olursanız olun hâlâ merak ediyor musunuz? Cevabınız evet ise hemen anlatalım.

Öncelikle sert şekerlerin nasıl yapıldığını anlamamız gerek.

Lolipop gibi sert şekerler; mısır şurubu, su ve şeker aromalarından yapılıyor. Malzemeleri beraber ısıttıktan sonra suyun tamamından kurtulmak için epeyce kaynatılıyor.

Yeterince kaynadıktan sonra ortaya, 150 derece sıcaklığa sahip saf şeker şurubu çıkıyor ve soğuyunca sert şekere dönüşüyor.

Patlayan şekere, karbondioksit gazı da ekleniyor.

Patlayan şeker yapmak için sıcak şeker karışımı, karbondioksit gazıyla karıştırılıyor. Gaz, şekerin içinde gördüğümüz minik kabarcıklar oluşturuyor. Bu minik kabarcıklar, yüksek basınç içeriyor. Yani aslında duyduğumuz ve hissettiğimiz şey, her baloncuktan salınan karbondioksit gazı.

Patlama işlemi ise şu şekilde oluyor: Suda çözünme özelliğine sahip şeker, dilimizle temas ettiğinde tükürüğümüzdeki su, kabarcıkları kırıyo ve patır patır patlamaya başlıyor!

Günümüzde bu şekerler genellikle ASMR içeriklerinde kullanılıyor:

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