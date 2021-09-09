Fenomen dizi La Casa de Papel, beşinci ve son sezonuyla final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin final sezonu yayına girerken, Netflix en çok spoiler veren izleyicilerle "başa çıkmak için" farklı bir yol buldu.

Netflix, sosyal medyayı en etkili kullanan ve viral reklam yapma işini çok iyi kotaran bir firma olarak biliniyor. Dünyaca ünlü fenomen dizi La Casa de Papel'in final sezonu için de firma çok konuşulacak bir aktivite düzenledi.

İtalya'da dizi hakkında en çok spoiler paylaşımı yapan 100 izleyici Netflix tarafından tespit edildi. Sonrasında da bu kişiler dizinin özel gösterimi için bir aktiviteye davet edildi. Sonrasında ise Netflix oldukça troll bir yöntemle bu izleyicilerin spoiler vermesini engellemiş oldu.

Madrid diyerek kandırdılar:

Dizinin yeni sezonuyla aynı anda başlayacak olan özel gösterim için Madrid'e gidecekleri söylenen 100 davetli, hiçbir şeyden habersiz bir şekilde uçağa bindi. Daha sonra ise uçağın hoparlörlerinden Profesör'ün sesini duyan izleyiciler, rotalarının Madrid olmadığını anladı.

İzleyicilerin yer aldığı uçak 5 saat boyunca havada kalırken, yolcular da bu esnada dizinin yeni bölümlerini izlemiş oldu. Yine de elektronik cihazları uçak modunda olduğu için bu süreçte herhangi bir şekilde diziden bilgi paylaşamadılar.

Aslında Netflix izleyicilerini kırmadan spoiler vermelerini engellemek için böyle bir yol izlemiş oldu. Sosyal medya çağında izleyicilerin keyfini kaçıracak, merak ettikleri şeyleri önceden açığa çıkaracak içerikler sıklıkla paylaşılıyor.

Spoiler sorunu büyüyor:

Daha önce yapılan araştırmalara göre internette bir dizi ile ilgili olarak yapılan paylaşımların %12.5'i spoiler olarak adlandırılan türden içeriklerden oluşuyor. Üstelik dizilerin ilk yayınlandığı saatlerde bu durum daha korkunç bir hale geliyor.

"No Spoiler Heist" adıyla gerçekleştirilen aktivitenin ardından Netflix bir de video yayınladı. Videoyu aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz.