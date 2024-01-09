Apple'ın müzik keşif ve tanıma platformu Shazam, 2024 yılında öne çıkmasını beklediği şarkıları paylaştı.

Duyduğumuz bir şarkının adını ve kimin söylediğini hatırlayamadığımızda kullandığımız Shazam, şimdi de bu yıl en çok merak edeceğimiz şarkıları ve şarkıcıları tahmin etti. Shazam'ın yeni müzik listesi, 2024 yılında kapı baca kırması ve büyük çıkış yapması beklenen sanatçıları içeriyor.

Shazam, 2024 yılında yükselmesini beklediği 50 şarkıcının birer şarkısına yer verdiği bir liste yayımlandı. Listede yer alan tek Türk sanatçı ise M Lisa oldu, sanatçının Ellerim Boş şarkısı da Shazam'ın bu yıl büyük patlama yapmasını beklediği şarkılar arasında yer aldı. Her yıl bir başka versiyonu yayımlanan çalma listesinde genel olarak Fransız pop şarkılarından kilise ilahilerine, parti şarkılarından hüzünlü parçalara geniş bir yelpazeden eserler bulunuyor. Listede toplamda 21 farklı ülkeden sanatçılar yer alıyor.

50 şarkıcılı listede bir de Türk var

Listedeki şarkılar, Shazam verilerine göre seçiliyor. Uygulamaya her gün videolarda, mekanlarda, reklamlarda çalan milyonlarca şarkı soruluyor. Bu verileri inceleyen Shazam editörleri de bu arama trendlerine göre öngörülerde bulunuyorlar. Liste de bu öngörüde öne çıkan isimleri içeriyor.

Öte yandan Shazam, bu 50 sanatçı içinde de 5 tanesini öne çıkarıyor. Öne çıkanlar arasında Nijeryalı şarkıcı ve söz yazarı Bloody Civilian, hip-hopçı ikili Flyana Boss, Güney Afrikalı şarkıcı Kenya Grace, rock grubu The Last Dinner Party ve K-pop grubu RIIZE yer alıyor.

Shazam'ın 2024'te patlamasını beklediği M Lisa'nın Ellerim Boş şarkısı:

Shazam'ın çalma listesini Apple Music'ten dinleyebilirisiniz.