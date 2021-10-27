Türk kripto para yatırımcılarının favorilerinden Shiba Inu, son 24 saatte yüzde 35 civarında yükseldi. Bu yükseliş, kripto para birimine ATH yaptırdı. Yani bu kripto para birimi, an itibarıyla tarihinin en yüksek seviyelerinden işlem görüyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Elon Musk sayesinde ün kazanan ve Türk yatırımcıların da gözdesi konumuna gelen Shiba Inu (SHIB) isimli altcoinin sert bir düşüş yaşadığından bahsetmiştik. Şimdi, tam tersi bir durum yaşandı. Bu kripto para birimi ATH yaptı. Yani tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Zaman zaman "Dogecoin katili" olarak nitelendirilen SHIB, son 24 saatte yüzde 35 civarında değer kazandı. Bu değerlenmeyle 0,000057 dolar seviyelerinden işlem görerek rekor kıran kripto para birimi, son 1 haftalık süreçte ise neredeyse yüzde 100 değerlenmiş oldu. SHIB, saat 10:00 itibarıyla 0,00005691 seviyelerinden işlem görüyor.

İşte yatırımcıların yüzünü güldüren grafik

Shiba Inu'nun bu denli yükselmesinin nedenlerinden bir tanesi, Robinhood isimli borsa. SHIB'i listelemeye başlayan popüler borsa, bu kripto para birimine daha fazla yatırımcının ulaşmasını sağlamış oldu. Ayrıca yalnızca Robinhood değil, dünyanın dört bir yanından kripto para borsaları da Shiba Inu'yu listelemeye başladılar.

Altcoindeki yükselişin nereye kadar devam edeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak bu yükselişin başta Türk yatırımcılar olmak üzere piyasadaki herkesin yüzünü güldürdüğü sugötürmez bir gerçek. Kim bilir; belki de 1 tane bile olmadığını söyleyen Elon Musk'ın elinde bile sayısız SHIB vardır ve bu yükselişin en büyük kazananı odur. Bunu bir şekilde öğrenmekse ne yazık ki mümkün değil...

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.