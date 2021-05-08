Shıba Uni (SHIB) isimli token, Elon Musk’ın tweetleri sonrası tıpkı Dogecoin gibi hızlı bir değer artışı yaşadı. Peki Shiba Uni ne demek, SHIB token nedir, hangi amaçla üretiliyor, ne için kullanılıyor ve nasıl alınır?

Elon Musk’ın Twitter spekülasyonlarıyla çok ciddi değer artışı yaşan Dogecoin, yerini Shiba Uni (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakabilir. Tıpkı DOGE gibi bir “meme” yani şaka amacı ile üretilen token olan SHIB, özellikle 8 Mayıs’ta, yine Elon Musk’yın paylaşımları sonrası yaşadığı değer artışı ile ciddi şekilde gündem yarattı.

Tıpkı DOGE gibi sembolü Japon köpek cinsi “Shiba Uni” olan ve bunu isim olarak benimseyen SHIB, resmi internet sitesinde yer alan proje açıklamasına göre “deneysel” nitelik taşıyor. Bu nedenle henüz tüm borsalarda listelenmiş değil ve yatırımcılarının bu durumu dikkate alarak değerlendirme yapmaları gerekiyor.

Shiba Uni (SHIB) token nedir?

Borsalardaki kısaltması: SHIB

Blockchain teknolojisi: Ethereum (ERC-20)

Piyasadaki çoğu token gibi Ethereum tabanlı ERC-20 token olan SHIB, “merkezi olmayan bir topluluk oluşturma deneyi” olarak tanımlanıyor. Kendi ekosistemine ait olan ShibaSwap borsasında listelenen SHIB; şu an için Poloniex başta olmak üzere Uniswap, Gate.io gibi platformlardan alım-satım işlemlerine açık durumda.

Resmi internet sitesinde “Dogecoin katili” olarak lanse edilen Shiba Uni (SHIB)’in toplam arzı 1 kentilyon adetle sınırlı ve şu an yaklaşık 395 milyon adet SHIB dolaşımda. Topluluğun açıklamasına göre “SHIB’in Dogecoin’i kısa sürede geride bırakma şansı” yüksek. Ancak bu tabii ki de tek taraflı bir açıklama ve piyasa şartlarında her şey değişebiliyor.

SHIB, neden ‘Dogecoin katili’ olarak anılıyor?

Öncelikle bu tanımlamanın yatırımcılar tarafından değil SHIB topluluğu tarafından lanse edildiğini belirtmekte yarar var. Toplulu, henüz gkerçekleşmemiş bir hedef üzerine, dikkat çekmek amacıyla bu benzetmeyi yapıyor. Kendilerine göre SHIB’in DOGE’den en önemli farkı bir ekosistemi bulunması. Bu ekosistemin içerisinde ShibaSwap adında SHIB’in öncülük ettiği bir kripto para borsası da var.

SHIB ekosisteminin bir diğer üyesi de BONE. Topluluk tarafından yeni bir Dogecoin katili olarak adlandırılan BONE, henüz yayında değil. Ancak DeFi (Merkeziyetsiz Finansal Yapı) olarak planlandığı açıkça belirtiliyor.

SHIB ile Elon Musk'ın arasındaki bağlantı nedir?

Elon Musk ile SHIB topluluğunun doğrudan bir bağlantısı var mı henüz bilinmiyor. Tek bilinen Elon Musk'ın şimdiye kadar "Shiba Uni alıyorum" ve "Shiba Uni'nin yükselişini bekliyorum" anlamına gelen 2 tweet paylaşmış olduğu. Bu nedenle topluluğun "Dogecoin katili" söylemi, Elon Musk'ın paylaşımları ardından gelen yükseliş nedeni ile yatırımcıların gözünde de karşılık buldu.

Shiba Uni (SHIB) nasıl alınır?

Buradan Poloniex borsasına ulaşarak bir hesap açabilir ve Poloniex’te listenenen SHIB tokeni satın alabilirsiniz. Güvenliğiniz için iyi bir şifre seçmeyi, iki faktörlü doğrulama sistemini aktif etmeyi ve kimliğiniz ile Poloniex hesabınızı doğrulamayı unutmayın. SHIB token, henüz Binance, Binance TR gibi kripto para borsalarında işleme açık bir kripto para birimi değildir.