Sıcak Hava Dalgalarının Sıklığının ve Süresi Artıyor

Yapılan yeni bir araştırma, dünya genelinde sıcak hava dalgalarının yaşanma sıklığının ve süresinin arttığını ortaya çıkardı. Nature Communications'da yayınlanan araştırmaya göre gezegenimiz, son 70 yıldır daha sık ve daha uzun süren sıcak hava dalgalarına maruz kalıyor.

Dünya genelinde bölgesel olarak sıcak hava dalgalarının kapsamlı olarak değerlendirildiği yeni bir araştırmaya göre, 1950’lerden bu yana dünyanın neredeyse her yerinde ısı dalgalarının sıklık ve sürelerinde artış meydana geliyor. Bir başka deyişle gezegenin neredeyse her bölümü, son 70 yıldır daha sık ve daha uzun süren sıcak hava dalgalarına maruz kalıyor.

Nature Communications'da yayınlanan araştırma, aynı zamanda her bir ısı dalgası ve ısı dalgası sezonlarında ne kadar ısı bulunduğunu ortaya çıkaran ‘kümülatif sıcaklık’ adı verilen yeni bir metrik üretti. Ortaya çıkan sonuçlar, kümülatif ısı ortalamasının her geçen arttığını gözler önüne serdi.

Kümülatif ısı, her on yılda 1 ila 4,5 santigrat derece arasında yükseliyor:

Bu metriğe göre 2009’da, Avustralya’nın en kötü sıcak hava dalgası sezonunda, ülke genelinde ek bir 80 santigrat derecelik kümülatif ısı yaşandı. Bununla birlikte Rusya ve Akdeniz gibi bölgelerde en aşırı sıcaklık dalgaları sırasında ek 200 santigrat derecelik kümülatif ısı hissedildi. Çalışmaya göre küresel kümülatif ısı ortalamasında, on yılda yaklaşık 1 ila 4,5 santigrat derece arasında artış yaşanıyor.

Kümülatif ısı küresel ortalamalarının 10 yılda 1 ila 4,5 santigrat derece arasında arttığını söyleyen Dr. Sarah Perkins Kirkpatrick, bu ortalamanın Orta Doğu ile Afrika ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde 10 santigrat dereceye kadar çıktığını belirtti.

Isı dalgası yoğunluğunda tespit edilebilir herhangi bir yükselme meydana gelmedi:

Öte yandan herhangi bir hızlanma yaşanmayan tek metrik, ısı dalgaları boyunca ortalama sıcaklığı ölçen ısı dalgası yoğunluğu oldu. Araştırmacılar, ısı dalgaları dünya çapında daha sık ve daha uzun sürdüğü için bu metrikte tespit edilebilir herhangi bir yükselmenin meydana gelmediğini, yalnızca Güney Avustralya ile Afrika ve Güney Amerika’nın küçük bölgelerinde ortalama ısı dalgası yoğunluğunda tespit edilebilir bir artış gözlemlendiğini söylüyorlar.

Konu hakkında konuşan Dr. Perkins Kirkpatrick, son 70 yılda ısı dalgalarındaki bölgelere göre değişimin ve bu olayların sayısındaki hızlı artışın, küresel ısınmanın artık bizimle birlikte olduğunun ve hızlandığının en açık göstergesi ve acil eylemin gerekli olduğuna dair politika yapıcılara açık bir çağrı olduğunu ifade etti.