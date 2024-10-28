Sleep Number ClimateCool akıllı yatak, yazın serin kışın sıcak bir yatakta uyumayı sağlayacak.

İyi bir uyku, hayat kalitesi üzerinde büyük öneme sahiptir ve yatağın sıcaklığı (ya da serinliği) de uyku kalitesini ciddi şekilde etkiler. Sleep Number ClimateCool adlı yeni akıllı yatak, yatağın sıcaklığını tam 15 dereceye kadar değiştirebiliyor ve her zaman ideal uyku derecesini sunmayı amaçlıyor.

Sıcak yaz aylarında biraz daha serin uyumak için yastığın ters yüzünü çevirmenin bile ne kadar ferahlatıcı olduğunu biliyoruz. Bu akıllı yatak ise yatağın tamamını serinletiyor. Sıcak bir yaz akşamından serin bir sonbahar akşamına geçiş sağlayan bu yatak, kış aylarında da sıcak bir şekilde yatağa girebilmeyi mümkün kılıyor.

Seramik jel ile yatak sınıf atlıyor

Yatakların sıcaklığını değiştirebilen kılıflar, pedler ya da doğrudan kendinden bu özelliğe sahip yataklar bulunuyor. Yeni yatağı farklı kılan nokta ise hem daha fazla serinlik sunması hem de daha hızlı şekilde soğuyabilmesi. Yeni yatağın sıcaklığı 13 dereceye kadar düşebiliyor. Bunu da içinde bulunan seramik jel sağlıyor.

Sleep Number, daha önce yaptığı araştırmada katılımcıların yüzde 80'inin ya kendilerinin ya da partnerlerinin yatak çok sıcak ya da çok soğuk olduğu için uyku sorunları yaşadığını ifade etmişti. Yeni yatak ile birlikte uyku tercihleri kişiselleştirilebiliyor ve özel bir program da oluşturulabiliyor. Yani yatarken serin bir yatağa yatıp, uyku esnasında kademeli olarak sıcaklık arttırılabiliyor.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'ndeki Sirkadiyen ve Uyku Tıbbı Merkezi ile iş birliği ile geliştirilen yatak, büyük ilgi görecek gibi duruyor.