Kripto para dünyasında büyük kazançların yanı sıra, kayıplar da bir o kadar dikkat çekici. Hele ki bu kayıpların sebebi unutulan şifrelerse… Bu içerikte unutulan şifreler sebebiyle kaybedilen milyonları inceleyeceğiz.

Hayatınız boyunca kazandığınız servetin bir parolaya bağlı olduğunu düşünün. Bu parola unutulduğunda, o servet bir daha geri gelmemek üzere kaybolacak... Korkunç bir senaryo değil mi?

Ancak bu korkunç senaryo bazı kimseler için gerçek oldu. Öyle ki, son yıllarda milyonlarca dolarlık Bitcoin ve diğer kripto paralar, unutulan şifreler nedeniyle erişilemez hâle geldi.

Stefan Thomas’ın şifresini unuttuğu 7002 Bitcoin’lik cüzdan ile başlayalım.

Stefan Thomas, Bitcoin cüzdanına erişim sağlayan ve içinde 7002 Bitcoin bulunan bir IronKey USB'sinin şifresini unuttu.

Bugün Bitcoin'in değeri 69.515 dolar. Hesapladığımızda, 7002 Bitcoin 486.744.030 dolar yapıyor!

Thomas, IronKey’in 10 deneme hakkından 8’ini yanlış girdi ve sadece iki denemesi kaldı.

Yapılan son habere göre, Unciphered isimli bir hacker ekibi, şifreli USB'nin güvenlik açığını bularak şifreyi kırmayı başardı. Ancak, Thomas şifre kırma teklifini başka bir ekiple anlaşması olması sebebiyle reddetti…

James Howells ise 8000 Bitcoin içeren USB’yi olabilecek en kötü şekilde kaybetti.

James Howells, yanlışlıkla içinde 8000 Bitcoin bulunan USB belleği çöpe attı.

Bugün Bitcoin'in değeri 69.515 dolar. Hesapladığımızda, 8000 Bitcoin tam 556.120.000 dolar yapıyor.

Evet yanlış duymadınız çöpe attı!

Ofisi temizlerken çekmecede duran USB belleği de farkında olmaksızın çöpe attığı bilinen Howells, çöplükte kazı çalışması yapmak için yasal yollara başvursa da başvurusu reddedildi.

Gabriel Abed ise 800 Bitcoin içeren cüzdanına erişimini kaybetti.

Bitcoin’in erken dönem yatırımcılarından biri olan Abed, eski bir dizüstü bilgisayarında sakladığı 800 Bitcoin’e dizüstü bilgisayarına atılan format sebebiyle artık erişemiyor.

Bitcoin'in bugünkü değeri tam 69.515 dolar. 800 Bitcoin ise 55.612.00 dolar yapıyor.

Brad Yasar, Bitcoin madenciliği yaparak elde ettiği binlerce Bitcoin’e unuttuğu şifre yüzünden erişemiyor.

Brad Yasar, yıllar içinde biriktirdiği Bitcoin’lerin bulunduğu cüzdanın şifresini unuttu ve bu ona milyonlarca dolara mal oldu…

Özetle, kripto paraların güvenliğini sağlamak için güçlü şifreler kullanmak önemli, ancak bu şifreleri unutmak da yatırımcıların korkulu rüyasını gerçek hâle getirip büyük kayıplara yol açabiliyor.

Hem de olabilecek en tatsız şekilde…

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