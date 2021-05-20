Şikayetvar, Birbirinden İlginç Şikayetleri Açıkladı

Şikayetvar platformu, son dönemlerde gelen ilginç yorumların bir derlemesini oluşturdu. Oluşturulan derleme, vatandaşların ne gibi komik ve garip sorunlarla karşı karşıya geldiğini gözler önüne seriyor.

Türkiye'de 2001 yılından beri hizmet vermekte olan Şikayetvar platformu, vatandaşların yaşadıkları sorunlara çözüm aramalarını sağlayan uğrak bir yer haline geldi. İnsanlar, fiziki dünyada ya da sanal alemde yaşadıkları sorunları gelip bu platforma anlatıyorlar ve çözüm arayışına geçiyorlar. Üstelik Şikayetvar, söz konusu bildirimlerin işletme sahiplerine aktararak, çözüm bulunma sürecini hızlandırıyor.

Ancak Şikayetvar, zaman zaman çok ilginç bildirimlere ev sahipliği yapabiliyor. O şikayetlerden bazılarını derleyen ekip, vatandaşların ne gibi garip, biraz da komik sorunlarla karşılaştığını gözler önüne seriyor.

Şikayetvar'a gelen ve ekip tarafından derlenen yorumlardan bazıları

Unun içinden çıkan kaplama diş

Platforma yansıyan şikayetlerden bir tanesi, gerçekten de mide bulandırıcı bir olay. Bir vatandaşın iddiasına göre alınan bir paket unun içerisinden iki tane kaplama diş çıkmış. Üstelik bu dişlerin kökü de varmış. İnsan sağlığının hiçe sayıldığını savunan vatandaş, bu sorunla ilgili çözüm istemiş.

"Anladım" kelimesi kullanımdan kalksın

Ponçik bir vatandaşımız, "anladım" kelimesinin kullanımdan kaldırılmasını istiyormuş. Çünkü bu kişi, özellikle de "Hmm. Anladım..." ifadesini duyduğunda üzülüyor, kalbi kırılıyormuş.

"Telefonum çekmediği için sözlü saldırıya uğradım"

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Seyrek bölgesinde yaşamakta olan bir vatandaş, Türkiye'nin genelde şikayet konusu olan telefon çekmeme konusuyla ilgili isyan etmiş. Şikayetvar'a yaptığı bildirimde derdini anlatan vatandaş, yaşadığı yerde telefonun çekmediğini, insanların kendisine ulaşamadığı için sözlü saldırıya uğradığını söylüyor. Söz konusu vatandaş, çalışma başlatıldığında hiçbir ücret talep etmeden ekiplere yardımcı olacağını da ifade ediyor.

Güveç siparişi yerine gelen bebek bezi

Bir vatandaş, nedendir bilinmez ancak evlilik yıl dönümü nedeniyle eşine güveç siparişi veriyor. Büyük umutlarla açılan paketin içerisindense güveç yerine iki adet jumbo boy bebek bezi çıkıyor. Vatandaş, derdini anlatmak ve parasını alabilmek için de uzunca bir süre uğraşmış.

"Kurye kapımı kırdı"

Vatandaşın şikayeti aynen şöyle: "Üründe sıkıntı yoktu fakat dağıtım elemanı dış kapımızı kırdı o nasıl bir girişti öyle. Pes yani!. Kapının zararını karşılamaları için bayiyi aradım bizden değildir diyor bir de küstahça. Kapı bildiğin kırılmıştı."

Haklı bir isyan

Bir vatandaş ise kullandığı bir mobil operatörün yaptığı kampanyalardan şikayetçi. Bunun nedeniyse kampanyaların daha çok mevcut müşterilere değil de hattını taşıyacak müşteriye yönelik olmasıydı. Bu vatandaşımız, derdini şu şekilde anlatıyor; "Yıllar öncesinde bir elimiz yağda bir elimiz balda. Gel dedin geldik ve aileye katıldık. Ve geldik geleli yüzümüze bakmıyorsun. Gözün hep dışarıda. Bir kampanya yapıyorsun kendimizi ekonomik gücü olmayan biri gibi çaresiz hissettiriyorsun. İlla gidip başka operatörden mi gelelim sana değerimizi anlaman için. Bu nasıl bir çifte standarttır? Evine ve ailene biraz bak artık. Bütçen varsa önce biz ailenle paylaş. Bırak bu çapkın kampanyaları. Etme. Saygılarımla. 8 yıllık abonen..."