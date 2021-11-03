Günlük Hayatımızdan Kimyasallar Fareler Üzerinde Denendi

Danimarka'da yapılan bir deneyde, günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ürünlerin içinde bulunan 13 farklı kimyasal madde, hamile farelerin üzerinde denendi. Deney sonucunda erkek farelerin, dişi fareler gibi davrandığı ve bu yönde fiziksel değişime uğradıkları dikkat çekti.

Danimarka Teknik Üniversitesi’nden uluslararası bir araştırma grubu, hamile fareler üzerinden ilginç bir deneye imza attı. Araştırma kapsamında biz insanların günlük hayatında sık sık kullanmakta olduğu 13 farklı kimyasal maddeden oluşan bir karışım, hamile fareler üzerinde uygulandı.

Deney sonucunda, plastik ürünlerde bulunan flatatlar ve bisfenol (BPA) gibi kimyasal maddelerden oluşan kokteyle maruz kalan hamile farelerden doğan erkek farelerin, dişil özellikler gösterdiği fark edildi. Diğer bir yandan BPA, östrojen gibi davranan ve hormon benzeri özellikleri olan bir knesoöstrojen iken; ‘akışkanlaştırıcı’ olarak da bilinen flatatlar, vinil zemin kaplamadan gres yağı ve sabunlara, şampuanlardan saç spreylerine kadar oldukça fazla kişisel bakım ürününde kullanılmakta.

Aynı maddelerin insanlar üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor

İsveç’in ulusal yayın kuruluşu SVT’ye yapmış olduğu açıklamada araştırma ekibinin üyelerinden Sofie Christiansen, “Bir madde verdiğimizde tek seferde belirgin bir etki görmedik. Ancak birkaç maddeyi birleştirdiğimizde genç farelerde ciddi hormonal bozukluklarla karşılaştık“ şeklinde konuştu. Christiansen ayrıca, deneylerde normalde sadece dişilerin sahip olduğu meme uçlarının erkeklerde de açık bir şekilde görülebildiğine dikkat çekti.

Bütün bunlara ek olarak erkek farelerin anüsü ve cinsel organı arasında bulunan mesafenin de azaldığı kaydedildi. Normal şartlar altında erkek farelerde bu mesafe, dişi farelerdekine göre daha fazla olduğu bilinmekte.

Bu maddelerin insanları etkileyip etkilemediğine ya da etkiliyorsa bile ne derecede etkilediğine ise, sadece bu araştırmanın sonucuna bakarak kesin bir şekilde karar verilemeyeceği belirtildi.