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Pixar, Arabalar Filminin İkonik Karakteri Şimşek McQueen’in Teknik Özelliklerini Açıkladı: V8 Motor, 750 Beygir Gücü!

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Pixar, efsane animasyon Arabalar filminin ikonik karakteri Şimşek McQueen’in teknik özelliklerini açıkladı. Tahmin edebileceğiniz gibi gerçek bir canavar.

Pixar, Arabalar Filminin İkonik Karakteri Şimşek McQueen’in Teknik Özelliklerini Açıkladı: V8 Motor, 750 Beygir Gücü!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Pixar imzası taşıyan Cars (Arabalar) filmi, ilk olarak 2006 yılında vizyona girmişti. Yapım, kısa sürede dünya tarihinin en sevilen animasyonlarından biri olmayı başardı. Şimdi ise 20. yıldönümüne özel olarak yeniden vizyona girmeye başladı.

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Arabalar, tarihin en ikonik karakterlerinden biri olan Lightning McQueen, yani Şimşek McQueen’e de ev sahipliği yapıyordu. Pixar da 20. yıl şerefine başlayan yeniden vizyona girme sırasında çok ilgi çeken bir paylaşım yaptı. Firma, Şimşek McQueen’in teknik özelliklerini açıkladı.

İçerikten Görseller

Pixar, Arabalar Filminin İkonik Karakteri Şimşek McQueen’in Teknik Özelliklerini Açıkladı: V8 Motor, 750 Beygir Gücü!
şimş

V8 motor, 750 beygir gücü

şimş

Pixar tarafından paylaşılan gönderiye göre animasyon dünyasının en tanınan yarış araçlarından biri olan Şimşek McQueen, hiçbir kısıtlamaya gitmeyen geleneksel bir kaslı Amerikan otomobili mimarisine sahip. McQueen’in kaputunun altında yüksek hacimli bir V8 motor bulunuyor.

Bu motor, 750 beygir güç üretebiliyor ve onun yarışlarda en üst sıralarda yer almasına yardımcı oluyor. Pist koşullarında rekabetçi kalabilmesi için tasarlanan bu saf güç, aracın her ivmelenmesinde ikonik "Ka-Chow!" sloganının hakkını vermesini sağlıyor.

Sadece yüksek beygir gücüyle yetinmeyen Şimşek McQueen, bu gücü doğrudan yola aktarma konusunda da oldukça iddialı rakamlara sahip. Gücünü tamamen arka tekerleklere ileten arkadan itişli bir kuruluma sahip olan McQueen, 0’dan 100 km/sa hıza 4,5 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise yaklaşık 321 km/sa olarak açıklanmış.

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