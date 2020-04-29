Sinek Kuşu Şeklindeki Dronele Kral Kelebekler Görüntülendi

PBS kanalında yayınlanan Nature belgesinin “Spy in the Wild” serisinden yayınlanan yeni videoda sinek kuşu şeklinde tasarlanmış bir dronela milyonlarca kral kelebekten oluşan bir kelebek sürüsünün çarpıcı görüntüleri paylaşıldı.

ABD’de yayın yapan PBS kanalının ünlü belgeseli Nature’ın “Spy in the Wild” serisinden yeni bir video, YouTube’da paylaşıldı. Nature’ın yeni bölümünde sinek kuşu şeklinde tasarlanan bir drone, Meksika dağlarının derinliklerindeki milyonlarca kral kelebeğinin görüntülerini yakaladı.

Sinek kuşu şeklindeki dronela çekilen görüntülerde, ısınmak için beraber uyuyan milyonlarca kral kelebek görülüyor. Beraber uyuyan kral kelebekler, hava ısındığında uyudukları alandan tek tek ayrılmaya başlıyorlar. Önce tek tek ayrılan kral kelebekleri daha sonra milyonlarca kelebekten oluşan bir sürü halinde uçmaya başlıyorlar.

Kral kelebekleri, bu şekilde oldukça nadir olarak görüntülenebiliyor. Bu nedenle Spy in the Wild’ın anlatıcısı, videodaki anları “Bu nadiren filme alınabilen bir gösteridir ve casusumuz zararsız bir şekilde bu görüntünün kalbinde” diyor.

Done ile kral kelebek sürüsünden elde edilen görüntülerin son derece etkileyici olduğu söylenebilir. PBS’de yayınlanacak Nature belgeselinin sinek kuşu şeklindeki drone elde edilen görüntülerden elde edilen bölümü 6 Mayıs’ta ABD’de yayın yapan PBS’de yayınlanacak.

Sinek kuşu şeklindeki dronela yakalanan kral kelebek sürüsü görüntüleri: