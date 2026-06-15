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Siri'yi Kullanmak İçin Yakında Ücret Ödememiz Gerekebilir: Tabii Bir Sebebi Var...

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İddialara göre Apple, yakında Siri'nin daha gelişmiş özellikleri için ücret istemeye başlayacak.

Siri'yi Kullanmak İçin Yakında Ücret Ödememiz Gerekebilir: Tabii Bir Sebebi Var...
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bloomberg’in teknoloji yazarı Mark Gurman’a göre Apple, tıpkı Google’ın Pixel 10 Pro’da Gemini için yaptığı gibi Siri’nin en iyi özelliklerini yakında ücretli sunmaya başlayacak.

Gurman’ın analizine göre mesajlarınızı tarama ya da takviminizi düzenleme gibi temel "kişisel asistan" görevleri sonsuza kadar ücretsiz kalacak.

İçerikten Görseller

Siri'yi Kullanmak İçin Yakında Ücret Ödememiz Gerekebilir: Tabii Bir Sebebi Var...
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Peki neye ücret ödeyeceğiz?

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Siri ile yapacağınız derin sohbetler, genel kültür soruları ve yaratıcı metin üretimleri önce günlük limitlere takılacak, ardından da aylık abonelik sistemine geçiş yapacak.

Yani ChatGPT, Gemini ve Claude’un izlediği o popüler yöntem, yakında Siri için de geçerli olacak.

Apple’ın bu hamlesinin arkasında tamamen duygusal, yani maddi sebepler var. Siri’nin arkasındaki o gelişmiş yapay zekâ, Apple sunucularında barındırılan Google Gemini modelleriyle dönüyor. Apple’ın bu teknoloji için Google’a yılda yaklaşık 1 milyar dolar ödediği konuşuluyor. Yüz milyonlarca kullanıcının yapay zekâ yükünü taşımak öyle ucuz bir iş değil, hâliyle Apple da bu devasa faturayı kullanıcılarıyla bölüşmek istiyor.

Siri bu paraya değer mi?

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Açık konuşalım, mevcut Siri AI, şu an için piyasadaki büyük yapay zekâ araçlarının altı ay önceki hâli gibi hissettiriyor. Yani hızlı sorulara yanıt veriyor ama derin araştırmalar veya kod yazma gibi ağır işlerde çuvallıyor.

Kısacası henüz beta aşamasında sayılan bir asistan için bugün para istemek Apple adına intihar olurdu ancak daha da geliştiği senaryoda kuvvetle muhtemel Siri için de bütçe ayırmak zorunda kalacağız.

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