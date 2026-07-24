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OpenAI Masaüstü Uygulamasını Güncelledi: GPT Voice Artık İş Süreçlerini Sesle Yönetebiliyor

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OpenAI, ChatGPT masaüstü uygulamasına getirdiği güncellemeyle GPT Voice'ı masaüstünde de kullanıma sundu.

OpenAI Masaüstü Uygulamasını Güncelledi: GPT Voice Artık İş Süreçlerini Sesle Yönetebiliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, ChatGPT masaüstü uygulaması için GPT Voice modunu içeren kapsamlı bir güncelleme yayınladı.

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Mobil sürüme sunulan GPT-Live altyapısını masaüstüne taşıyan bu yenilik, kullanıcıların Chat, Work ve Codex gibi farklı deneyimler arasında sesli komutlarla görev başlatmasına, kontrol etmesine ve koordine etmesine olanak tanıyor. Güncelleme ayrıca proje klasörlerinin yönetimini de kolaylaştırıyor.

İçerikten Görseller

OpenAI Masaüstü Uygulamasını Güncelledi: GPT Voice Artık İş Süreçlerini Sesle Yönetebiliyor
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GPT Voice artık masaüstü uygulamasında

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OpenAI'ın masaüstü uygulamasına eklediği GPT Voice özelliği, gücünü GPT-Live modelinden alıyor. Kullanıcılar artık yeni bir sohbet veya görev başlatıp, diğer iş parçacıklarındaki süreçleri ChatGPT'ye sesli komutlarla yönlendirebiliyor ya da kontrol edebiliyor. Özellik, yerel dosyalar, ChatGPT eklentileri ve bilgisayar kullanımı gibi yeteneklerle doğrudan entegre çalışabiliyor.

macOS kullanıcıları için sunulan "Appshots" yeteneği ise ek bir avantaj sağlıyor. GPT Voice ile birlikte kullanıldığında Appshots, ChatGPT'nin ekranda odaklanılan aktif pencereyi referans almasına ve konuşmalarda daha doğru bir bağlam kurmasına imkan tanıyor. Ses modu ayrıca Plus, Pro, Business, Edu ve Enterprise aboneleri için masaüstünde ve iOS üzerindeki Remote özelliğiyle de erişilebilir durumda.

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