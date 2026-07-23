Gemini Nano 4, Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarıyla Birlikte Kullanıma Sunuldu: Neler Yapabiliyor?

Samsung'un yeni katlanabilir amiral gemileri Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte kullanıma sunulan yeni yapay zekâ mimarisi, yemek siparişinden bilet almaya kadar gerçek dünya eylemlerini cihaz üzerinde gerçekleştirebiliyor.

Google, açık kaynaklı Gemma 4 model ailesini temel alarak geliştirdiği yeni nesil cihaz üstü yapay zekâ modeli Gemini Nano 4'ü resmen erişime açtı.

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Şirketin Android Developers Blog üzerinden yaptığı duyuruya göre bu yeni model, Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8'in kalbinde yer alıyor. Gemini Nano 4, seleflerine kıyasla çok daha gelişmiş bir çoklu modlu anlama yeteneği sunarken, 140'tan fazla dil desteğiyle küresel ölçekte geniş bir erişilebilirlik vadediyor.

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Gemini Nano 4 neler sunuyor?

Gemini Nano 4'ün sunduğu altyapı gücü, cihazlardaki "Gemini Intelligence" özelliklerinin de temelini oluşturuyor. Kullanıcılar, Nano 4 modelinin sunduğu yapay zekâ kabiliyetleri sayesinde cihazlarında günlük işleri otomatize edebiliyor.

Yapay zekâ sistemi sadece basit komutları yanıtlamakla kalmıyor; yemek siparişi vermek veya etkinlik biletleri ayırtmak gibi gerçek dünyadaki çok adımlı eylemleri doğrudan telefon üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Daha önce NotebookLM adıyla bilinen araç da yenilenerek "Gemini Notebook" ismiyle Gemini Intelligence ekosistemine dâhil edildi. Gemini Notebook; görselleri, ders/çalışma notlarını, PDF dosyalarını ve diğer belgeleri analiz ederek bunları şık, düzenli ve yapılı bilgilere dönüştürebiliyor. Bunun yanı sıra, kullanıcıların yapay zekâ desteğiyle kendi widget'larını tasarlamasına imkân tanıyacak “Create My Widget” özelliği ile karmaşık konuşmaları düzenli metinlere dönüştürecek Gboard “Rambler” dikte modunun da yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.