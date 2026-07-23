Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Gemini Nano 4, Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarıyla Birlikte Kullanıma Sunuldu: Neler Yapabiliyor?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung'un yeni katlanabilir amiral gemileri Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte kullanıma sunulan yeni yapay zekâ mimarisi, yemek siparişinden bilet almaya kadar gerçek dünya eylemlerini cihaz üzerinde gerçekleştirebiliyor.

Gemini Nano 4, Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarıyla Birlikte Kullanıma Sunuldu: Neler Yapabiliyor?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, açık kaynaklı Gemma 4 model ailesini temel alarak geliştirdiği yeni nesil cihaz üstü yapay zekâ modeli Gemini Nano 4'ü resmen erişime açtı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Şirketin Android Developers Blog üzerinden yaptığı duyuruya göre bu yeni model, Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8'in kalbinde yer alıyor. Gemini Nano 4, seleflerine kıyasla çok daha gelişmiş bir çoklu modlu anlama yeteneği sunarken, 140'tan fazla dil desteğiyle küresel ölçekte geniş bir erişilebilirlik vadediyor.

İçerikten Görseller

Gemini Nano 4, Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonlarıyla Birlikte Kullanıma Sunuldu: Neler Yapabiliyor?
2

Gemini Nano 4 neler sunuyor?

2

Gemini Nano 4'ün sunduğu altyapı gücü, cihazlardaki "Gemini Intelligence" özelliklerinin de temelini oluşturuyor. Kullanıcılar, Nano 4 modelinin sunduğu yapay zekâ kabiliyetleri sayesinde cihazlarında günlük işleri otomatize edebiliyor.

Yapay zekâ sistemi sadece basit komutları yanıtlamakla kalmıyor; yemek siparişi vermek veya etkinlik biletleri ayırtmak gibi gerçek dünyadaki çok adımlı eylemleri doğrudan telefon üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Daha önce NotebookLM adıyla bilinen araç da yenilenerek "Gemini Notebook" ismiyle Gemini Intelligence ekosistemine dâhil edildi. Gemini Notebook; görselleri, ders/çalışma notlarını, PDF dosyalarını ve diğer belgeleri analiz ederek bunları şık, düzenli ve yapılı bilgilere dönüştürebiliyor. Bunun yanı sıra, kullanıcıların yapay zekâ desteğiyle kendi widget'larını tasarlamasına imkân tanıyacak “Create My Widget” özelliği ile karmaşık konuşmaları düzenli metinlere dönüştürecek Gboard “Rambler” dikte modunun da yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

OpenAI, GPT-Red'i Duyurdu

OpenAI, GPT-Red'i Duyurdu

Suno, Siber Saldırıya Uğradı: Yapay Zekânın Eğitildiği Dev Müzik Arşivi Ortaya Çıktı

Suno, Siber Saldırıya Uğradı: Yapay Zekânın Eğitildiği Dev Müzik Arşivi Ortaya Çıktı

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Google, NotebookLM’in Adını Değiştirdi: Karşınızda Yepyeni Adıyla Gemini Notebook!

Google, NotebookLM’in Adını Değiştirdi: Karşınızda Yepyeni Adıyla Gemini Notebook!

iPhone'larda Çalışabilen İlk Yapay Zeka Modeli Duyuruldu: Apple Nihayet Muradına Erebilir

iPhone'larda Çalışabilen İlk Yapay Zeka Modeli Duyuruldu: Apple Nihayet Muradına Erebilir

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Google, Hepsi Birbirinden Etkileyici 3 Yeni Gemini Modeli Tanıttı

Google, Hepsi Birbirinden Etkileyici 3 Yeni Gemini Modeli Tanıttı

Google Yapay Zeka Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

EA Sports FC 27’nin Kapak Yıldızının Kim Olacağı Açıklandı

EA Sports FC 27’nin Kapak Yıldızının Kim Olacağı Açıklandı

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com