Microsoft, İlk Siber Güvenlik Yapay Zekâ Modeli ve Yeni Platformunu Duyurdu

Microsoft, ilk siber güvenlik yapay zekâ modeli MAI-Cyber-1-Flash’i duyurdu. Ayrıca Perception isimli yeni siber güvenlik platformunu da tanıttı.

Teknoloji dünyasından birçok şirket düzenli olarak yapay zekâ modellerini bizlerle buluşturuyordu. Bunlardan biri de Microsoft’tu. Şimdi ise firma, San Francisco'da düzenlediği küçük bir etkinlikte ilk siber güvenlik odaklı yapay zekâ modelini ve yeni siber güvenlik platformunu tanıttı.

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Şirket bu hamleyle birlikte Anthropic, Google ve OpenAI gibi sektörün önemli oyuncularına karşı yeni bir rekabet alanı açmış durumda. Firmanın ilk siber güvenlik modeli MAI-Cyber-1-Flash ismini alırken platformu ise Perception olarak adlandırılıyor.

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MAI-Cyber-1-Flash ve Perception neler sunuyor?

Microsoft’un tanıttığı yeni model MAI-Cyber-1-Flash, karmaşık kod tabanlarındaki zorlu açıkları bulmak amacıyla tasarlandı. Bu model, yazılım güvenlik açığı tespiti ve onarımı için geliştirilen MDASH adlı araçla birlikte çalışıyor. Microsoft AI CEO'su Mustafa Süleyman, modelin başarı sonuçlarından duydukları heyecanı dile getirerek, MDASH içerisindeki yapının Cyber Gym testlerinde rakiplerini geride bıraktığını belirtti.

Yeni duyurulan siber güvenlik platformu Perception ise güvenlik süreçlerini otomatikleştirmek ve optimize etmek için ajan takımlarını görevlendiriyor. Platform; kırmızı, mavi ve yeşil takımlar şeklinde organize edilen yapay zekâ ajanlarıyla çalışıyor. Kırmızı takımlar olası saldırı simülasyonları üretirken, mavi takımlar mevcut hataları tespit ediyor ve yeşil takımlar bu hatalara karşı düzeltici eylemler gerçekleştiriyor. Microsoft mühendisleri, bu sistemin saatler süren manuel güvenlik incelemelerini dakikalar içerisinde tamamlayabildiğini ifade ediyor.