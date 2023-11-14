2021 yılında Bitcoin başına 0,06 dolar veren bir adam, fiyat 8 dolara çıktığında pişmanlığını dile getirmişti. Şimdi o isim neler yapıyor? Hâlâ kripto paralar ile ilgileniyor mu?

Satoshi Nakamoto’nun icadı Bitcoin 10 yıldan fazla bir süredir aramızda. Son birkaç yıl içinde Bitcoin’in 5 haneli fiyatına alışsak da aslında ilk çıktığı yıllarda durum böyle değildi.

İşte, 10.000 Bitcoin’i ile 2 adet pizza alan adamdan daha az bilinen Greg Schoen’in pişmanlık hikâyesi ve bize öğrettikleri.

Greg Schoen, 0,06 dolardan aldığı 1.700 Bitcoin’in fiyatı 8 dolara çıkınca 0,30 dolardan sattığına pişman olmuştu.

12 yıl önce en eski Bitcoin destekçilerinden biri olan Greg Schoen, Bitcoin tarihinde pişmanlığın nasıl olabileceğini herkese göstermişti. 17 Mayıs 2011 gününde attığı tweet’te, “Keşke 0,06 dolardan aldığım 1.700 BTC’yi 0,30 dolardan satmasaydım, şu an 8 dolar oldular!” demişti.

Bu yorumundan sonra 6 yıl sessiz kaldı. 2017 yılında kendi tweet'ine dönerek o zamanlarda kafasının karıştığını ve satış yaptığını söyledi.

Artık üzülmediğini ve hâlâ kripto para piyasasında olduğunu ancak bu satışı yapmasaydı çok daha büyük bir yatırımı olacağını belirtti.

Yıllar içinde, bazı kişiler Greg’in o tweet'ine geri dönerek kendisine hâlâ sorular soruyor. Bir kullanıcının sorusu ise oldukça komik: “En son hangi kripto parayı aldın ve yakında satacaksın? Ben de onu alıp 5-6 yıl saklayacağım.”

Greg Schoen’in bir diğer açıklaması da 1.700 Bitcoin’ini o gün 0,30 dolardan satmış olmasaydı ilerleyen yıllarda, Bitcoin’in ATH (en yüksek fiyat seviyesi) yaptığı gibi günlerde kesinlikle satış yapmış olacağı şeklinde oldu.

Ayrıca, 2022 yılında pişmanlık hikâyesinden para kazanmak isteyerek ünlü tweet’ini NFT pazar yeri OpenSea’de satışa çıkardı.

Bitcoin’in ilk çıktığı yıllara gidecek olursak, aslında o zamanlar Bitcoin’in bir değeri yoktu. Mesela 2009 yılının Ekim ayında Finlandiyalı bir bilgisayar bilimleri öğrencisi Martti Malmi, 5.050 Bitcoin’ini 414,65 Hindistan rupisi (142 TL) karşılığında sattı.

Bu değer, tarihte Bitcoin’e verilen ilk fiyat oldu. 1 Bitcoin’in fiyatı o gün 0,0009 dolar olarak belirlendi. Daha sonra Martti Malmi, 2009 ila 2010 yılları arasında yaklaşık 55.000 adet Bitcoin’e sahip olduğunu ama bunları 15 ila 30 dolar arasında bir fiyattan sattığını açıkladı.

Malni’nin 55.000 adet Bitcoin satması, 10.000 Bitcoin’i ile 2 adet pizza alan adam ve Greg Schoen’in 1.700 Bitcoin’ini 0,30 dolardan satması kripto para tarihindeki en üzücü olaylardan sadece birkaçı. Bu hikâyeler aslında tüm kripto para yatırımcılarına büyük bir ders niteliğinde.

Greg Schoen’in artık üzülmediğini söylemesi, satmasaydım gibi sözler söylemeyi bıraktığını, kararları ile barıştığını ve ne kadar pişmanlıkları olsa da bunlara şaka ile yaklaştığını gösteriyor.

Kendi pişmanlığını kabul edip yoluna devam etmesi ve hâlen kripto paralarla ilgilenmesi de yılmadığını gösteriyor.