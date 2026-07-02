PlayStation'ın fiziksel diskli oyunları bırakacağını açıklamasının ardından farklı firmalardan şakayla karışık paylaşımlar geldi.

Dün Sony, PlayStation için oyun dünyasının gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Teknoloji devi, 2028 yılı itibarıyla PlayStation oyunlarının artık fiziksel olarak satılmayacağını açıkladı. Yani diskli oyun devri tamamen kapanacak ve artık sadece dijital bir şekilde oyunlar alınabilecek.

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Sony’nin bu kararı kısa sürede sosyal medyada gündem olarak tartışma yarattı. Tabii ki bu kadar büyük bir olaydan farklı firmalar da yararlanmak istedi. Öyle ki ilginç bir akım başladı ve tamamen farklı alanlardan şirketler fizikselden tamamen dijitale geçmeyi tiye alan paylaşımlar yapmaya başladı.

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Domino's, fiziksel pizza yapmayı bırakıp dijital pizza yapacağını söyleyen şaka paylaşım yaptı

Bu akımı ilk başlatan şirketlerden biri dünyanın en büyük zincir pizzacılarından olan Domino's oldu. Domino's, X üzerinden yaptığı paylaşımda 1 Nisan 2027 t'arihi itibarıyla fiziksel pizza satışını bırakıp dijital pizza satmaya başlayacağını ifade etti. Anlayabileceğiniz üzere bu paylaşım, Sony’nin PlayStation’daki kararına dem vurarak yapıldı. Hatta devamında pizzaları kodlar yoluyla indirebileceklerini ve hayal güçlerini kullanarak sanal olarak tadabileceklerini ifade etti.

KFC’den de benzer paylaşım geldi

Tavuk odaklı bir diğer fast food devi KFC’nin İspanya hesabı da bu akıma katıldı. X üzerinden yapılan paylaşımda “SON DAKİKA: KFC, bugünden itibaren fiziksel tavuk satmayı bırakacak. Ürünler yalnızca uygulamadan png formatında tüketilebilecek.” ifadeleri kullanıldı.