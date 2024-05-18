Özellikle yaz akşamlarının baş belası olan sivrisinekler, ayaklarımızı ve bacaklarımızı mahvetme konusunda oldukça marifetli. Peki neden özellikle bu bölgeleri seçiyorlar?

Sivrisinekler, sinsi sinsi yaklaşıp kanımızı bulup emiyorlar. Sinir bozucu bir şekilde, özellikle ayaklarımız ve bacaklarımız ilk hedefleri.

Sahiden neden sivrisinekler bizi yemeye önce bacaklarımızdan ve ayaklarımızdan başlıyor ve en çok bu bölgeler onları cezbediyor?

Sivrisineklerden önce kendi vücudumuzu anlamalıyız.

Bedenimizin farklı bölgeleri, farklı kokular yayıyor. Örneğin ayaklarımız, ellerimizden farklı kokuyor. Farklı türdeki mikroorganizmalar, vücudumuzun farklı yerlerinde birikerek farklı tat ve kokularda moleküller üretiyor.

Sivrisinekler ise bu ince farklılıkları, antenlerindeki sensörler sayesinde ayırt edebiliyor. Mesela nefes verdiğimizde açığa çıkan karbondioksiti anlayabiliyorlar ve genellikle yüzümüzden uzaklaşıyorlar. İşte bu bilgileri de neremizi ısırmaları gerektiğini bulmak için kullanıyorlar.

Ayaklarımızı bulmak onlar için çok daha kolay.

Sivrisinekler zamanla; vücudumuzun hangi kısımlarını daha kolay görmezden gelebileceğimizi, hangi yerlerde daha az vurulma ihtimallerinin olduğunu anladılar ve bu bölgeleri koklama yeteneği geliştirdiler.

Şanslılar ki ayaklarımız, kötü koku üreten bakterileri içerdiği için çok kolay bir şekilde bulunabiliyor. İşte bu yüzden sivrisinekler genellikle ayağımızdan, ayağımızda ayakkabı ya da çorap varsa bacaklarımızdan ısırmaya başlıyorlar.

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