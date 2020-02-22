Siyah beyaz fotoğrafçılık, aslında düşününce oldukça kolay görünen ancak kendine göre incelikleri olan bir fotoğrafçılık alanı. Eğer bu alanda gelişmek ya da buna başlamak gibi bir gayeniz varsa, aşağıda yer alan videonun size büyük yardımları olabilir.

Fotoğrafçılık üzerine videolar üreten bir YouTube kanalı olan COOPH, Londralı sokak fotoğrafçısı Alan Schaller ile bir araya geldi. ‘Street Photography International’ın kurucusu Schaller’ın de yer aldığı COOPH videosunda fotoğrafçılığın incelik gerektiren ve sanılanın aksine biraz komplike olan bir alanından bahsedildi: siyah beyaz sokak fotoğrafçılığı.

Siyah beyaz sokak fotoğrafçılığı, oldukça yaygın olmasının yanı sıra aslında bir o kadar da zor bir alan. Herkes siyah beyaz bir fotoğraf makinesiyle fena görünmeyen bir sokak fotoğrafı çekebilir ya da çektiği güzel bir fotoğrafı sonradan ayarlayarak siyah beyaz hale getirebilir. Ancak göz alıcı bir siyah beyaz sokak fotoğrafı elde etmek ve bunu siyah beyaz fotoğraf alanına uygun bir kompozisyonla gerçekleştirmek, ustalık gerektiren bir iştir. Alan Schaller, yer aldığı videoda bu zor zanaat hakkında birkaç tüyo verdi. Eğer siz de fotoğrafçılığa hevesliyseniz ya da sadece merak ediyorsanız, kulaklarınızı iyi açın ve bu tavsiyeleri dikkatle dinleyin.

İşte Alan Schaller’ın siyah beyaz sokak fotoğrafçılığı tüyoları:

Eğer video uzun geldiyse ya da çeviriye ihtiyacınız varsa sizin için bu tüyoları şu şekilde özetleyelim. Schaller’in amatörlere verdiği ilk tavsiye, siyah beyaz fotoğraf elde edilmek isteniyorsa en baştan bu amaçla çekmek. Renkli çekilmiş bir fotoğrafı siyah beyaz hale getirmeyin. Özellikle siyah beyaz olması için bu ayarla fotoğraf çekin ki fotoğrafın son hali sizi şaşırtmasın.

Siyah beyaz fotoğrafı ilginç kılan ögelere odaklanın. Renk çeşitliliği, renkli fotoğrafçılıkta sağladığı estetiği bu alanda sağlamaz. Kontrast, tonlama ve ışığa odaklanın. Ayrıca yüksek kontrastlı fotoğraflar çekmeyi amaçlamayın. Kontrast yayılımını göz önünde bulundurun. En koyu siyahı da en açık beyazı da kadrajınıza alın. Bırakın mekânın ışığı fotoğrafınızın atmosferini şekillendirsin.

Sadece insana odaklanmayın. Geometri ve yansımalardan da faydalanın. Farklı perspektifler kullanın. Sürekli olarak baş ya da kalça hizasından çekim yapmak fotoğraflarınızı tekdüze kılacaktır. Farklı açılardan faydalanmak, sokak fotoğrafçılığında sıkışmış olmanızın önüne geçer.

Son olarak, düzenlemeyi akıllıca yapın. Fotoğraflarınızın içinde bulunan ögelere göre düzenlemelerde bulunun. Ancak bir şeyi kamerayla elde edemediyseniz, onu düzenleme aşamasında elde etmeye çalışmayın.