Finlandiya'da Görüntülenen Nefes Kesici Kuzey Işıkları

Başta gezginler olmak üzere çoğu kişinin hayallerini süsleyen kuzey ışıkları (Aurora Borealis) sezonu çoktan açıldı. Her yılın aralık ve mart ayları arasında görülebilen harika doğa gösterisi için dönemin en iyilerinden olduğu söylenen yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Lapland bölgesinde bir fotoğrafçı tarafından çekilen fotoğraflar oldukça ilgi gördü.

Dünyamızın en sanatsal gösterilerinden biri olan kuzey ışıkları, yıllardır insanların yakın ilgisine maruz kalıyor. Her yılın belli dönemlerinde görülebilen ancak tam tarihi kestirilemeyen bu doğal gösteri, 18 Şubat Salı günü, Finlandiya’nın kutup kasabası Kilpisjarvi’de gökyüzünün üzerinde dans eden ışıklar şeklinde görüldü. Kasabanın, Finlandiya'nın Lapland bölgesinde, Norveç ve İsveç sınırına yakın ve Kuzey Kutup dairesi içinde yer almakta olduğunu da ekleyelim.

Gösterinin, hızla değişen desenleri oluşturan yeşil, pembe ve beyaz ışıklarla gökyüzünü renklendirdiği kaydedildi. Işık şovunun görüntüleri, salı gecesi kuzey ışıklarının 'gerçekten özel' olduğunu söyleyen meraklı bir fotoğrafçı tarafından, Kilpisjarvi'nin 420 km güneyinde Rovaniemi'den yakalandı. Kuzey ışıklarını bizzat görmek için Lapland’e gidemeseniz bile gelen bu çarpıcı görüntüler, sanıyoruz ki oldukça hoşunuza gidecektir. Yılın bu zamanının, Kuzey Kutbu'nda gerçekleşen artırılmış güneş rüzgarı aktivitesi nedeniyle Aurora Borealis olarak da bilinen kuzey ışıklarını görmek için en iyi zamanlardan biri olarak kabul edildiğini de burada hatırlatalım.

Kuzey ışıkları nedir?

Aurora Borealis olarak da bilinen kuzey ışıkları, güneş parçacıkları atmosferik gazlarla çarpıştığında ortaya çıkıyor. Bu da, her seferinde dakikalarca hatta günlerce sürebilen bir neon ışık gösterisi üretiyor.

Pek bilinmeyen bir gerçekse bu ışıkların aslında hem kuzey yarımkürede hem de güney yarımkürede görülebilir olması gerçeği. Kuzey yarımkürede “Aurora Borealis” veya “Kuzey Işıkları” olarak bilinen bu ışıklar, güney yarımkürede “Aurora Australis” veya “Güney Işıkları” ismiyle tanınıyor. Temelde aynı olan doğa olayları sadece farklı bölgelerde görüldüğünde isim değiştiriyor.

Kuzey ışıklarını görmek için en iyi zaman, gökyüzünün açık olduğu soğuk ve karanlık geceler olarak biliniyor. Dünyanın bazı bölgelerinde yıl boyunca ışık manzaraları bulunuyor ancak bu manzaralar; gecelerin daha uzun, daha soğuk ve daha net olduğu kış aylarında daha net görülebiliyor.