Samsung'un yeni tamamen kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds Pro adını alacak. Kulaklığın şimdi de siyah versiyonu ortaya çıktı.

Son yıllarda tamamen kablosuz kulaklıklar en çok gelişen alanlardan biri oldu. Güney Koreli teknoloji devi Samsung da Galaxy Buds adını verdiği yeni tamamen kablosuz kulaklıklarını tanıtmış ve sonrasında da yeni, daha gelişmiş versiyonlarını da satışa sunmuştu.

Buds ailesinin bir sonraki üyesi ise Samsung Galaxy Buds Pro olacak. Bu kulaklıkların tasarım görsellerinde daha önce iki farklı renk seçeneği karşımıza çıkmıştı. Bunlar menekşe rengi ve gümüş rengiydi. Şimdi de siyah versiyon karşımıza çıktı.

Siyahın karizması kendini belli ediyor

Tamamen kablosuz kulaklıkların kutusu daha önceki versiyona kıyasla çok da farklı değil. Buds Pro kutusu da karemsi bir görünüme sahip olacak. Beklentiler kutunun 500 mAh bataryaya sahip olması yönünde. Yani bir önceki versiyonun 270 mAh'lik batarya gücünü neredeyse ikiye katlayacak.

Söylentilere göre yeni Samsung Galaxy Buds Pro'lar, 14 Ocak'ta Galaxy S21 akıllı telefonlarla birlikte tanıtılacak. Kulaklıkların bir sonraki Samsung Unpacked etkinliğinde telefonlarla eşleştirilmesi de bekleniyor.

Menekşe rengi kulaklıkların görselleri daha önce de sektörden bilgiler paylaşan Evan Blass tarafından paylaşılmıştı. Orijinal Buds kulaklıklardan bu yana kutuda bulunan Sound by AKG etiketinin de bu kutularda da yer alacağını görmüştük.

Buds+ emekli olmuyor

Öte yandan yeni kablosuz kulaklıkla birlikte Buds+'ın gözden düşeceğini söylemek de pek doğru olmaz. Bu kulaklıkların üretimi ve satışı da devam edecek ancak daha düşük bir fiyattan alıcı bulacaklar. Ayrıca farklı tasarımı yeni kablosuz kulaklığın Buds Live'ın da doğrudan rakibi olmayacağını gösteriyor.

Aktif gürültü engelleme gibi Live versiyon özellikleri Buds Pro'da da kendine yer bulmayı başaracak. Böylece kulaklıkların Buds+ serisinden daha üst bir noktada konumlanmasına da yardımcı olunacak. Samsung'un yeni kablosuz kulaklıkları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız hangi rengi seçerdiniz?