Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, kısa bir süre önce önemli bir karar aldı. Detaylarına buradaki haberimizden ulaşabileceğiniz karar, en basit anlatımı ile siyasi içeriklerin gösterilmemesini sağlıyordu. Ancak bu karar, içerik üreticileri rahatsız etmiş gibi görünüyor.
ABD'de yüzlerce içerik üretici, Meta'nın aldığı karardan sonra kullanıcılara ulaşamamaya başladıklarını aktardılar. Hâl böyle olunca bir araya gelen içerik üreticiler, Meta'ya açık mektup paylaştılar. Açık mektuba imza atan isimler arasında 3,1 milyon takipçili haber paylaşım hesabı So Informed, 1,3 milyon takipçili komedyen Alok Vaid-Menon ve 1,1 milyon takipçili Kevin McHale gibi isimler bulunuyordu.
O mektupta şu ifadelere yer veriliyor:
Siyasi içerikleri varsayılan ayar olarak kaldırmak ve bunun sonucunda insanların önerilen siyasi içeriği görmesini engellemek, siyasi katılım, eğitim ve aktivizm açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor
Meta'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin daha geçtiğimiz aylarda aldığı yeni karar ile ilgili bir adım atması, çok da beklenmiyor. Bakalım siyasi içeriklerin kaldırılması, gelecekte ne gibi gelişmeler yaşanmasına yol açacak...