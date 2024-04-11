ABD'li Instagram fenomenleri, Meta için açık mektup paylaştılar. Bu açık mektupta, platformun siyasi içerikleri kısıtlamasına karşı çıkılıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, kısa bir süre önce önemli bir karar aldı. Detaylarına buradaki haberimizden ulaşabileceğiniz karar, en basit anlatımı ile siyasi içeriklerin gösterilmemesini sağlıyordu. Ancak bu karar, içerik üreticileri rahatsız etmiş gibi görünüyor.

ABD'de yüzlerce içerik üretici, Meta'nın aldığı karardan sonra kullanıcılara ulaşamamaya başladıklarını aktardılar. Hâl böyle olunca bir araya gelen içerik üreticiler, Meta'ya açık mektup paylaştılar. Açık mektuba imza atan isimler arasında 3,1 milyon takipçili haber paylaşım hesabı So Informed, 1,3 milyon takipçili komedyen Alok Vaid-Menon ve 1,1 milyon takipçili Kevin McHale gibi isimler bulunuyordu.

O mektupta şu ifadelere yer veriliyor:

Birçoğumuz, Instagram'da insanların güncel olayları, sivil katılımı ve seçim katılımını anlamalarına yardımcı olan güvenilir ve gerçeklere dayalı içerik sunuyoruz. Ancak Instagram, kritik bir dönüm noktasında daha kapsayıcı ve katılımcı demokrasiyi ve toplumu teşvik etmeye yardımcı olmak için çevrim içi olarak insanlara ulaşma yeteneğimizi sınırlıyor. Ülkemiz için önemli bir nokta.



Siyasi içerikleri varsayılan ayar olarak kaldırmak ve bunun sonucunda insanların önerilen siyasi içeriği görmesini engellemek, siyasi katılım, eğitim ve aktivizm açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor

Meta'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin daha geçtiğimiz aylarda aldığı yeni karar ile ilgili bir adım atması, çok da beklenmiyor. Bakalım siyasi içeriklerin kaldırılması, gelecekte ne gibi gelişmeler yaşanmasına yol açacak...