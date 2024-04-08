Meta: "WhatsApp ve Instagram'ı Satın Almak Bizi Tekel Yapmadı"

Meta, ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından açılan antitröst davasında savunma yaptı. Şirket, WhatsApp ve Instagram satın alımlarının, şirketi tekel pozisyonuna getirmediğini savundu.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından Meta'ya açılan antitröst davasından yeni haberler gelmeye devam ediyor. Meta, mahkemeye yaptığı savunmada, WhatsApp ve Instagram'ın satın alınması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket, bu satın alımların tekel olmadığını savundu.

Meta'nın yaptığı savunmaya göre WhatsApp ile Instagram'ın satın alması, şirketi tekel pozisyona sokmadı. Çünkü bu satın alımlara rağmen TikTok, Snapchat, X ve YouTube gibi çok sayıda platform ile rekabet devam ediyor. Üstelik Meta'ya göre Instagram ve WhatsApp'ın satın alınması, tüketicinin de faydasına oldu.

"Daha güvenli mecralar olması için milyarlarca dolar harcadık"

Meta'nın, internet dünyasında tekel olmadığını kabul ettirmek için öne sürdüğü bir diğer husus da platformların yapısıyla ilgili. Meta yetkilileri, Instagram ve WhatsApp'ın daha güvenli bir hâle gelmesi için milyarlarca dolar harcadıklarını söylüyorlar. Ayrıca bunun için "milyonlarca saat" harcandı.

ABD'de yürütülen soruşturma, bu savunma ile yeni bir boyut kazanmış durumda. Şimdi FTC, Meta'nın tekel hâle geldiğini ispatlamak için kendi delillerini ortaya koyacak. Mahkeme, FTC'nin sunacağı delilleri inceledikten sonra konuyla ilgili bir karar verecek. Bakalım Meta, WhatsApp ve Instagram'ı satın almanın bedelini nasıl ödeyecek.