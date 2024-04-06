2012, Microsoft için büyük hamlelerin yılıydı. Teknoloji devi, biraz risk alıp tamamen yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip Windows 8'i piyasaya sürdü ancak pek çok kullanıcı bu hareketi başarısız buldu.

Windows 8, başlat menüsünü tarihe karıştıran ve tabletlerle uyum sağlamayı amaçlayan bir adımdı. Amaç, Windows'un şimdiye kadar görülmüş en akıcı ve kullanıcı dostu versiyonunu yaratmaktı.

Ancak işler pek de beklenildiği gibi gitmedi ve birçok kullanıcı tarafından Windows, eleştiri yağmuruna tutuldu. Peki ama sebebi neydi?

Windows 8'in başarısızlığı, sadece yüzeyde bir popülerlik meselesi değildi.

Windows Vista bile bu işletim sisteminden daha iyi performans gösterdiğinde, durumun ciddiyeti ortaya çıktı. John Dvorak gibi eleştirmenler, Windows 8'in Microsoft için tam bir felaket olduğunu savundu.

Ancak bu radikal değişim gerçekten gereksiz miydi, yoksa zamanının kurbanı mıydı? Windows 8'in başarısızlığı, aslında Windows Vista'nın başına gelenlerin yansıması gibi görünüyor.

Büyük tasarım değişiklikleri, önceki sürümün popülerliği, yanlış hedef kitlelere odaklanma, zoraki uygulamalar ve olumsuz basın etkisi. Bu hikâyede, Microsoft'un cesur kararları ve teknolojinin belirsiz yönü ön planda.

2012'de tabletler yükselişteydi ve Microsoft, Windows 8 ile bu trende ayak uydurmaya çalıştı.

Ancak bu cesaretli adım, PC kullanıcılarını dışlamak pahasına oldu. Windows 8, başlangıç menüsünün kaldırılması gibi tartışmalı kararlarla doluydu. Bu, öğrenilmesi zor ve yabancı bir deneyim yarattı.

Aynı zamanda masaüstüne ulaşmak bile meydan okuma hâline geldi. Windows 7'nin başarısının ardından kullanıcılar, Windows 8'den daha fazlasını beklerken; yabancılık duygusu, işleri daha da zorlaştırdı.

Peki, Windows 8 gerçekten başarısız mıydı?

Tablet pazarı beklenen patlamayı yapmadı ve Microsoft'un tablet merkezli yaklaşımı, geleneksel PC kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Microsoft, bu geçiş döneminde bazı hatalar yaptı ancak Windows 8'in bazı pozitif yönleri de vardı. Örneğin Windows Defender gibi özellikler ve File History gibi yedekleme sistemleri, Windows 8'in katkıları arasında yer alıyor.

Sonuç olarak Windows 8, Microsoft için zorlu bir dönemin sembolü hâline geldi.

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