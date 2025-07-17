Ekip içi iletişim ve proje yönetiminde sıkça tercih edilen Slack, yapay zekâ desteğini artırmaya devam ediyor. Şirket, üretkenliği artırmayı ve iletişim süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen yeni özelliklerini tanıttı. Bu kapsamda mesajlardan kanal sohbetlerine kadar birçok içerik artık yapay zekâ desteğiyle özetlenip açıklanabilecek.

Slack, yeni yapay zekâ özelliklerini duyurdu. Ücretli abonelik sahiplerine sunulacak bu özellikler; mesajları açıklama, kanal özetleri oluşturma ve yazı yazma desteği gibi üretkenlik odaklı araçlar içeriyor.

Slack’in yeni özellikleri arasında dikkat çekenlerden biri, Slack Canvas platformuna entegre edilen yapay zekâ destekli yazı yardımcısı oldu. Bu araç sayesinde kullanıcılar; proje taslakları hazırlayabilecek, toplantı notlarından aksiyon maddeleri oluşturabilecek ve içeriklerini düzenleyebilecek.

Mesaj açıklamaları ve kanal özetleri yapay zekâ ile geliyor

Aynı zamanda mesaj açıklama aracı da devreye giriyor. Kullanıcılar, anlamadıkları proje adları, şirket içi araçlar veya kısaltmalar için yapay zekâdan açıklamalar alabilecek. Şirket, kanal özetleri ve mesaj zinciri özetleme özelliklerini de kullanıcıların hizmetine sunuyor. Yapay zekâ, uzun sohbetleri özetleyerek ekiplerin proje gelişmelerini daha hızlı takip edebilmesini sağlayacak. Öte yandan yapay zekâ destekli çeviri aracı sayesinde ekip arkadaşları farklı dillerde mesajlaşıp içerik üretebilecek.

Enterprise Search özelliğiyle ise Salesforce, Microsoft Teams ve Google Drive gibi platformlardan veri çekilerek daha kapsamlı aramalar yapılabilecek. Tüm bu yapay zekâ özellikleri sadece ücretli Slack kullanıcılarına sunulacak. Bazı araçlar hemen kullanılabilirken, yazı yardımcısı, mesaj açıklamaları ve aksiyon maddeleri gibi özelliklerin yıl içinde kademeli olarak dağıtılması planlanıyor.