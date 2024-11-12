Slack'e Dosyaları Yapay Zekâ ile Özetleme Geliyor

Slack, uzun dosyaları özetleyebilecek yeni bir yapay zekâ aracı üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler verimlilik platformları arasında yer alan Slack, geçtiğimiz şubat ayından bu yana yapay zekâ araçları üzerinde çakışmalar yapıyor. Slack'in son APK dosyasını adeta didik didik eden araştırmacılar, platforma gelmesi muhtemel yapay zekâ özelliklerini de ortaya çıkardı.

Görünüşe bakılırsa Slack, Google Gemini ve ChatGPT gibi yapay zekâ araçlarının başarısından önemli dersler çıkarmış durumda. Platformun olası yapay zekâ araçları arasında konu özeti, semantik arama, kanal özetleme, metin derleme gibi özellikler yer alıyor. Özellikle yapay zekâ ile özetleme için çok sayıda kod karşımıza çıkıyor.

Her dosyayı özetlemeyecek

APK'da yer alan kodları kontrol ettiğimizde, Slack'in yapay zekâ aracının hangi durumlarda çalışamayacağını da görüyoruz. Buna göre platformun yapay zekâ aracı, özetlenecek olan metin çok kısa ya da çok büyük olduğunda, metin paylaşılacağında ya da dosya üzerinde şifre koruması bulunan durumlarda çalışmayacak. Bununla beraber hangi dosya türlerinin destekleneceği ise belli değil ancak en azından PDF, Word veya diğer metin dosyalarının özetlenebilmesi bekleniyor.

Diğer kodlarda yer alan bilgilere baktığımızda, Slack'in yapay zekâ aracının özetleri silebilme, bilgilerle ilgili geri bildirim toplama, okunabilirlik bildirimlerini algılama gibi özellikleri olacağını söylemek mümkün.

Yeni yapay zekâ aracı ile birlikte Slack üzerinde paylaşılan dosyalar ve gerçekleştirilen konuşmalar, Gemini ya da ChatGPT gibi araçlara ihtiyaç olmadan özetlenebilecek.