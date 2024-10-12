Apple, çalışanlarının Slack ve sosyal medya kullanımını kısıtladığı gerekçesiyle ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu tarafından suçlandı.

Apple, çalışanların Slack ve sosyal medya kullanımını kısıtladığı gerekçesiyle suçlandı. ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), Apple’ın çalışanların daha iyi çalışma koşulları için topluca savunma haklarına müdahale ettiğini belirtti.

Geçen hafta da NLRB, Apple'ın çalışanlardan yasa dışı gizlilik ve rekabet etmeme anlaşmalarını imzalamalarını talep ettiğini iddia etmişti. Apple, bu iddialara karşı çıkarak çalışanlarının haklarına saygı duyduğunu ve şikayetleri ciddiye aldığını ifade etti.

Apple, 2021'de işten çıkardığı çalışanı için yeniden suçlanıyor

NLRB tarafından yapılan bu yeni suçlamada Apple'ın Slack kullanımına yönelik yasa dışı iş kuralları uyguladığı, Slack'te işyeri değişiklikleri savunuculuğu yapan bir çalışanı yasa dışı olarak işten çıkardığı ve başka bir çalışandan sosyal medya gönderisini silmesini istediği iddia edildi. Çalışanların sosyal medya aracılığıyla gözetleniyor olmasının altı çizildi.

Yeni dava ise Apple'ın 2021'de "çalışan aktivizmine" öncülük eden Janneke Parrish'i işten çıkarmasıyla ilgili olarak, yaklaşık üç yıl önce yapılan bir şikayetten kaynaklanıyor. Parrish, Slack ve sosyal medya aracılığıyla uzaktan çalışma, ücret eşitliği ve ayrımcılıkla ilgili konularda savunuculuk yapmıştı.

Apple'ın bu iddialara karşı NLRB ile anlaşmaya varamaması durumunda işler değişecek. Şubat ayında bir idari yargıç tarafından davanın ilk duruşması yapılacak. Yargıcın kararı işçi kurulu tarafından gözden geçirilebilir ve federal mahkemede temyiz edilebilir.