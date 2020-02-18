Qualcomm, 3. Nesil 5G Yonga Seti Snapdragon X60’ı Duyurdu

Amerikalı yarı iletken üreticisi Qualcomm, üçüncü nesil 5G Modem-RF Sistemi Snapdragon X60’ı duyurdu. 6GHz ve mmWave teknolojilerinde gelişmiş taşıyıcı özellikleri sunan yonga seti, 5,5 Gbps veri aktarım hızına imkan tanıyor.

Yeni nesil kablosuz ağ teknolojisi olan 5G, beraberinde yeni nesil yongalar ve donanımlar da gerektiriyor. Şu an piyasada bulunan 5G’li akıllı telefonlar, mmWave gibi yeni teknolojileri destekleyen birinci ve ikinci nesil 5G modemlerle donatılmış durumda. Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Qualcomm, akıllı telefonların 5G performansını bir adım daha ileri taşımak için üçüncü nesil 5G Modem-RF Sistemi Snapdragon X60’ı duyurdu.

Snapdragon X60, 5G NR Üzerinden Ses (VoNR) servisi ile 6GHz ve mmWave teknolojilerinde gelişmiş taşıyıcı özellikleri sunuyor. Dünyanın ilk FDD-TDD alt 6GHz taşıyıcı toplama çözümüne sahip olan SDX60, ağların daha geniş bir spektrumda veri göndermesine olanak tanıyor.

5nm üretim sürecinde tasarlanan yonga seti, selefine göre daha az yer kaplıyor ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Snapdragon X55'te gördüğümüz sub-6 GHz veri transfer hızının iki katına çıkabilen SDX60, Qualcomm'un en yeni QTM535 mmWave modülünü destekliyor.

Qualcomm tarafından tanıtılan QTM535 mmWave anten modülü, 26GHz, 28GHz ve 39GHz mmWave bantları ile entegre bir şekilde çalışıyor. 600MHz ila 2.7Ghz bantlarında daha iyi güç verimliliği ve performans sağlayan QTM535, selefine göre daha ince ve şık bir forma sahip. Bu, 5G akıllı telefonların daha ince olmasını ve pil kapasitesi için ayrılan alanın daha da büyümesini sağlayabilir. Snapdragon X60 modemin ve QTM535 mmWave modülünün, 2021 yılında tanıtılacak amiral gemisi akıllı telefonlara geleceği tahmin ediliyor.