Snapdragon 888+, Testlerde Snapdragon 888’i Geride Bıraktı

Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 888+’nın gücü, Xiaomi’nin yakın zamanda piyasaya sürülecek telefonu Mi Mıx 4’ün benchmark testleriyle gözler önüne serildi. İlk testlerde hayal kırıklığına uğratan yonga seti, sonraki testlerde kendinden önceki model olan Snapdragon 888’e fark attı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 10 Ağustos’ta yeni amiral gemisi Mi MIX 4’ü piyasaya sunacak. Bu cihaz, yeni Qualcomm Snapdragon 888+ yonga setini taşıyan ilk akıllı telefonlardan biri olacak. Bu yonga seti, bulunduğu cihazların performansını bir üst seviyeye çıkaracak; en azından güncel testler böyle gösteriyor.

Mi MIX 4, dün ilk benchmark test sonuçlarını verdi. Geekbench’ten gelen sonuçlara göre cihazdaki Snapdragon 888+, ilk testte çoklu çekirdek alanında Snapdragon 888’i geride bıraktı. Genel sonuçlara bakıldığında ise yeni yonga seti, eskisine her alanda fark attı.

Snapdragon 888+’lı Mi MIX 4’ün Geekbench sonuçları:

Snapdragon 888+’lı Mi MIX 4, ilk tekli çekirdek testinden 863 puan aldı. Aslında bu puan, Snapdragon 888’li birçok telefonun aldığı puanın gerisinde kaldı. Ancak yeni yonga setinin fark attığı alan, çoklu çekirdek testi oldu. Bu testten 3181 puan alan telefon, sahip olduğu yeni beynin gücünü ortaya koydu.

Snapdragon 888+’ın aslında her alanda önceki yonga setini geride bırakması bekleniyordu. Yani bu sonuçlar bizler için bir nevi sürpriz oldu. Ancak Geekbench’te Xiaomi Mi MIX 4’e ait 20’den fazla test bulunuyor. Bu testlerin bazılarının sonuçları ise yonga setine dair beklentileri karşılıyor.

Snapdragon 888+’a sahip Mi MIX 4’ün tekli çekirdek testlerinden aldığı en iyi sonuç 1151 puan oldu. İlk testten bir gün sonra yapılan bu testin çoklu çekirdek alanındaki sonucu ise 3636 puan oldu. Snapdragon 888, tekli çekirdek testlerinde 1050 puanı biraz geçebiliyordu ve çoklu çekirdek testlerinde 3400’ü zar zor aşabiliyordu. Sonuç olarak Snapdragon 888+, kendinden önceki modeli gözle görülür bir üstünlükle geride bırakmış oldu.

Benchmark testlerinin sağladığı diğer bilgiler:

Geekbench’in sağladığı bilgilere göre 3,0 gHz hıza sahip bir çip kullanan Snapdragon 888+; 1 adet Cortex X1 süper çekirdek, 1 adet Cortex A78 büyük çekirdek ve 1 adet Cortex A55 çekirdek barındıran 3 kümeli bir mimariye sahip. Mi MIX 4 ise 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili hafıza taşıyabiliyor. 5000 mAh’lık bataryaya sahip cihaz, iddialara göre 70W ya da 80W gücünde kablosuz şarj desteği de sağlıyor.