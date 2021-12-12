Sokak Röportajı Yapan Dört Kişiye Gözaltı Kararı Çıkarıldı

Yaptıkları sokak röportajlarıyla bilinen dört kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dört kişiden 3'ü gözaltına alınırken kararın nedeni henüz açıklanmadı.

Sokak röportajları, ülkemizde her geçen gün yeni tartışmalara yol açmaya devam ederken geçtiğimiz haftalarda sokak röportajları için basın kartı gerekeceğine dair bazı haberler ortaya çıkmıştı. Bugünse sokak röportajlarıyla bilinen dört isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kendine Muhabir’den Hasan Köksoy, ‘Sade Vatandaş’ lakaplı Mehmet Koyuncu, İlave TV’den Arif Kocabıyık ve Turan Kural’ın evlerine bugün sabah saatlerinde baskın yapıldı. Kendine Muhabir’in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre kendisinin evindeki iletişim araçlarına da el kondu.

Sosyal medya hesaplarından açıklamalar geldi:

Kendine Muhabir tarafından paylaşılan bilgilere göre polis ekibi, sabah saat 7'de eve baskın gerçekleştirerek bilgisayar ve bütün iletişim araçlarına el koydu.

Gözaltı kararı çıkarılan dört kişiden üçü gözaltına alındı. Sade Vatandaş kanalıyla bilinen Mehmet Koyuncu, İstanbul’da olmadığı için gözaltına alınmadı.

Gözaltına alınan Turan Kural'ın hesabından yapılan paylaşıma göre operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Gözaltının gerekçesiyse henüz paylaşılmadı.

Kendine Muhabir ekibinden Hasan Köksoy, henüz birkaç gün önce bir röportajı nedeniyle tutuklanmıştı.