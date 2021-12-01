Sokak Röportajları Yapan YouTuber Hasan Köksay Tutuklandı

YouTube’da gündem hakkında sokak röportajları yapan Kendine Muhabir adlı kanalın muhabiri Hasan Köksoy ve röportaj veren bir kişi tutuklandı.

Ülkemizde gündemin yoğunlu, sokaktaki nabzın da merak edilmesine sebep oluyor. Bu konuda en çok tüketilen içeriklerin başında ise şüphesiz ki sokak röportajları geliyor. Bu röportajlar zaman zaman çeşitli tartışmalara da sebep oluyor. Hatta son olarak bu konuda bir karar alınmış ve 'basın kartı' sorulacağı haberleri gelmişti.

Bugün bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Kendine Muhabir adlı Youtube kanalında Antalya’da yaptığı sokak röportajlarını yayınlayan Hasan Köksoy, yayınladığı bir röportajın ardından tutuklandı. Hasan Köksoy ve avukatı Ömer Furkan Dağ, Twitter hesaplarından tutuklanma kararı hakkında açıklama yaptı.

Hasan Köksoy ve bir vatandaş tutuklandı

Hasan Köksoy, yayınladığı video sebebiyle gözaltına alındığını Twitter hesabından “Yayınladığım bir röportajdan dolayı dün geceyi nezarette geçirdim. Az önce savcı karşısına çıktım ve tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Röportajı veren şahıs tutuklanmış" sözleriyle duyurdu.

Yapmış olduğu bir röportaj nedeniyle hakkında tutuklanma karar verilen Köksoy’un avukatı Ömer Furkan Dağ, karara yönelik olarak haklarını arayacaklarını ifade etti. Hasan Köksoy ve tutuklanan vatandaşın, hangi gerekçeyle tutuklandığı hakkında henüz bilgi verilmedi.