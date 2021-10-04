Türkiye'de Sokak Röportajlarının Sonu Gelebilir

KHK TV muhabiri Büşra Taşkıran, dünkü tweet dizisinde sokak röportajlarına yönelik yeni bir yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Son yaptığı röportaj sırasında ilk kez GBT kontrolü yapıldığını söyleyen Taşkıran, soracakları soruların da memurlar tarafından not alındığını ifade etti.

Sosyal medyada dolaşırken muhtemelen karşınıza çıkış olan sokak röportajları, son senelerde iyice yaygınlaştı. Bu röportajları yapan muhabirler siyasetten teknolojiye, sosyal ilişkilerden eğlenceye kadar birçok alanda soru sordukları için röportajların YouTube’a yüklenen videoları da çokça izlenmekte. Ancak bir muhabirin açıklamasına göre sokak röportajlarına ciddi kısıtlamalar getiriliyor olabilir.

KHK TV muhabiri Büşra Taşkıran, Twitter’dan yaptığı açıklamada yaptıkları son sokak röportajı sırasında polislerin duruma müdahale ettiklerini ve bu tarz röportajlara artık izin verilmeyeceğini ima ettiklerini ifade etti. Açıklamalara göre artık sokakta röportaj yapabilmek için bizzat Cumhurbaşkanlığı’ndan alınmış basın kartı gerekecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan alınmış basın kartı şart olacak:

Sokak röportajları, Türkiye’de televizyonculuğun başladığı ilk zamanlardan beri yapılmakta. Son zamanlarda da özellikle YouTube’daki haber kanallarında birbirinden farklı konularda sokak röportajı gerçekleştirilmekte. Ancak görünüşe bakılırsa yakında bu, özgür bir şekilde yapılamayacak.

6 aydır sokak röportajı yaptığını ifade eden Büşra Taşkıran, dün paylaştığı tweet dizisinde ilk defa röportaj sırasında ekibe GBT yapıldığını söyledi. Bunun 3 kez tekrarlandığını ifade eden Taşkıran, tweet’lerinde şu ifadelere yer verdi: "Halka sorduğumuz sorular not alındı ve amirlerine ilettiler. "Yasak" demeseler de sokak röportajlarına artık izin verilmeyeceğini ima eder şekilde konuştular.”

“İzinsiz fotoğrafımızı çektiklerini ise yanımdaki memurun telefonunda akan WhatsApp konuşmasında fotoğrafımı görünce anladım ve bunun doğru olmadığını ifade ettiğimde @FOXhaber muhabirlerinden başlayarak izinsiz çektikleri fotoğrafları göstermeye başladılar. Yani tüm medya mensuplarının izinsiz fotoğrafını çekmişler. Ayrıca artık sokak röportajı yapabilmek için Cumhurbaşkanlığının verdiği basın kartının olması gerektiği ifade ettiler. Bu uygulamanın yeni bir emir olduğu söylediler. Sokaklarına yasak geldi canım ülkem…”