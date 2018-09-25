Solo Harley Quinn Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı

DC Comics ve Warner Bros, son yıllarda kötülüğün sattığını çok iyi biliyor. Suicide Squad filmiyle sinema sahnesindeki yerini alan Joker’in sevgilisi Harley Quinn, kendi solo filmine kavuşuyor. Birds of Prey adıyla yayınlanacak filmin vizyon tarihi de açıklandı.

DC hayranları için Suicide Squad önemli bir adımdı. Film her ne kadar çok fazla eleştirilecek detaya sahip olsa da, çizgi roman havasını özgün bir şekilde beyaz perdeye taşıdı. Sonradan çıkartılan Joker sahneleri yüzünden karaktere hayat veren aktör Jared Leto’nun yapımcılarla arası açıldı. Herkes daha fazla Joker görmeyi beklerken, Margot Robbie’den başarılı bir Harley Quinn performansı izledik.

Birds of Prey adıyla beyaz perdeye taşınacak, mevcut DC Sinematik Evreni içerisinde geçecek Harley Quinn filminde kameranın önünde ve arkasındaki tüm kadro kadınlardan oluşuyor. DC ve Warner Bros, bunu daha önce Wonder Woman ile denedi ve çok başarılı oldu. Şimdi de aynı taktikle kötü kadın karakterin başrolde olacağı bir film çıkartmak zekice.

7 Şubat 2020’de vizyona girmesi planlanan Birds of Prey filminde Margot Robbie başroldeyken ona Mary Elizabeth Winstead ve Janelle Monae gibi isimler eşlik edecek. Muhtemelen ana hikaye, Harley Quinn’in kadınlardan oluşan bir çete kurmasını konu alacak. Filmde Jared Leto’nun Joker’ine yer verilip verilmeyeceği ise henüz net değil. Aslında bakarsanız film için şu an sadece Margot Robbie’nin adı kesinleşmiş durumda.

Filmin R-rated tarzında, yani şiddet sahnelerinin kısıtlanmadığı bir yapım olacağı da diğer detaylar arasında yer alıyor.

DC’nin sinematik evrenden bağımsız olarak sunacağı solo Joker filminin bu filmle ya da diğer Joker ile alakası olmadığını söylemekte fayda var. Oscar ödüllü aktör Jared Leto, Joker konusunda sessizliğini uzun süredir koruyor. DC, sinemadaki Superman yüzü Henry Cavill’i de kaybetmek üzereyken, Batman’e hayat veren Ben Affleck’i çoktan kaybetmiş olabilir.

Tüm bu durumlar göz önüne alındığında yapımcılar, DC hayranlarını Harley Quinn gibi popüler karakterleriyle sanki oyalamak istiyor. Bakalım film bizi şaşırtıp, gerçekten de bir çizgi roman başyapıtı olmayı başaracak mı.