Bozkurt'ta Sele Kapılan Bir Aracın İçinden Çekilen Video

Sel felaketinin en çok etkilediği bölgelerden olan Kastamonu Bozkurt'ta bir vatandaş, aracın içinde mahsur kalarak sele kapıldığı dehşet anlarını videoya kaydederek paylaştı. Görüntüler, son derece yıkıcı olan selin oluşturduğu afeti birinci elden gösteriyor.

Türkiye, geçtiğimiz iki haftadır tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Önce dört bir yanda başlayan orman yangınları nedeniyle zor bir sürecin içerisine giren ülkemiz, şimdi de özellikle Karadeniz'i sarsan sel felaketleriyle boğuşmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "en kötüsü" dediği felaketlerle ilgili gelen son görüntüler, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan dehşeti gözler önüne sermeye yetiyor.

Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olan yağışların en sert vurduğu bölgelerden bir tanesi, Kastamonu Bozkurt'tu. İlçe halkı, hasarın boyutunun "haritadan silinecek kadar" büyük olduğunu ifade ederken gelen görüntüler de bu değerlendirmeyi doğrular nitelikte. Üstelik ne yazık ki yaşanan sel felaketinde can kayıplarımız da oldu. Yapılan açıklamalara göre Kastamonu'da en az 15 kişi, sel nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda.

Selde sürüklenen bir vatandaş, yaşadığı dehşeti arabasının içinde kameraya aldı

Olay hala fazlasıyla sıcakken, bölgeden yeni haberler ve görüntüler gelmeye de devam ediyor. Bu bağlamda NTV tarafından servis edilen son görüntü ise bizzat selde mahsur kalan bir vatandaşa aitti. Sel sularının etkisiyle aracının içerisinde sürüklenen vatandaş, yaşandığı o dehşet anını kayıt altına aldı. Çaresiz durumda olan vatandaş, çevresindeki diğer araçlar ve malzemelerle birlikte Bozkurt Meydanı'na doğru sürüklendiğini söyledi.

Bu arada, başta AFAD ve UMKE olmak üzere tüm yetkililer, sel felaketi sonrası kurtarma çalışmaları için seferber olmuş durumdalar. Suların metrelerce yükseldiği ilçede yaraların nasıl sarılacağı bile şimdilik bilinmiyor. Bu arada, bölgenin bu hale gelmesinin bir numaralı sebebi olarak HES gösteriliyor. Ancak Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, santralin patladığı ve felaketin bu yüzden bu kadar büyük olduğuna dair iddialar yalanlanmış durumda...