2020 yılında dünyada ve Türkiye’de yaşanan depremler, yer aldığımız deprem kuşağı hepimiz için tedirgin edici. Yaşanan son depremleri takip edebileceğiniz deprem takip uygulamalarını konu alan içeriğimizi sizler için hazırladık.

Deprem, ülkemizin ve dünyanın acı ve son derece önemli gerçeği. Türkiye, Avrasya-Arap-Afrika levhası arasındaki bölgede yer alıyor. Afet öncesi tedbirler almak hem bireysel olarak hem de toplumsal anlamda bir görevimiz olmalı. Peki biz bu görevleri nasıl karşılıyoruz, depremlere karşı ne gibi tedbirler alıyoruz gibi soruları kendimize ve çevremize daima yöneltmeliyiz.

Son depremleri takip etmek ise özellikle son zamanlarda yaşadığımız üzücü ve acı depremler sebebiyle oldukça yaygın olarak yaptığımız bir eylem. Biz de bu sebepten dolayı App Store ve Google Play’de yer alan son depremleri anbean takip edebileceğiniz uygulamalardan oluşan bir liste ile karşınıza çıktık. Webtekno takipçilerine özel olarak hazırladığımız bu liste sayesinde son depremlere anında ulaşabileceksiniz.

Son depremleri takip edebileceğiniz deprem takip uygulamaları:

Deprem Bilgi Sistemi & Uyarı

eAFAD

Earthquake

Deprem Ağı

LastQuake

Son Depremler

Deprem M4.5+

Titreşim Ölçer

Deprem Nerede?

Deprem Uyarılarım

Farklı kaynaklar ve farklı dillerle Deprem Bilgi Sistemi & Uyarı:

Puanı: 4,4

4,4 Geliştiricisi: Avni Sağıroğlu

Deprem Bilgi Sistemi & Uyarı uygulaması, sınırsız şekilde anlık bildirim ayarlayabilme, deprem büyüklüğünü haritalarla birlikte kullanıcılara göstermek, filtrelemeler, Kandilli, USGS, EMSC, GEONet, GFZ Geozon gibi birçok farklı kaynaktan verileri kullanıcılarla paylaşmak gibi özelliklere sahiptir. Uygulamada ayrıca birçok farklı dil seçeneği ve farklı bülten mevcuttur.

Deprem ve diğer afetlere karşı eAFAD:

Puanı: 3,3

3,3 Geliştiricisi: AFAD

AFAD’ın bilgilendirme uygulaması olan eAFAD, depremde ve diğer tüm afetlerde uyarıların ve önlemlerin paylaşıldığı bir uygulamadır. Deprem bilgilerini kullanıcılara sunan uygulama, depremin oluşturduğu diğer afetleri (tsunami, su baskını, kaya düşmesi, heyelan vs.) kullanıcılara sunuyor. Mağazalarda ücretsiz olarak yer alan eAFAD uygulamasını AFAD’ın resmi bir uygulaması olarak sizlere tavsiye ediyoruz.

Deprem verilerini Earthquake ile Google Earth ve türevi uygulamalara aktarabilirsiniz:

Puanı: 4,7

4,7 Geliştiricisi: Nico Tranquilli

3 milyondan fazla kullanıcısı olan, anlık bildirimleri, renkli harita, birçok alternatif dil, Apple Watch desteği, farklı bültenler gibi birçok farklı seçeneği kullanıcılara sunan ve aşırı faydalı olarak sizlere tavsiye edebileceğimiz bir uygulama olan Earthquake, verileri Google Earth ve türevi programlara aktarmak gibi konularda da kullanıcılarını destekliyor. Piyasadaki etkin deprem programları arasında üst sıralarda yer alan Earthquake’i tavsiye ediyoruz.

Sismik dalgalara göre haber verme sistemine sahip Deprem Ağı:

Puanı: 4,3

4,3 Geliştiricisi: Francesco Finazzi

Deprem Ağı, akıllı telefon ağlarını kullanarak gerçek zamanlı şekilde depremleri tespit eder. Saniyeler öncesinden depremi haber verdiğini iddia eden bu uygulama, hissedilen depremi bildirmek, birçok farklı kaynaktan deprem bilgilerini kullanıcılara sunmak gibi özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Popüler deprem uygulamaları arasında olan Deprem Ağı uygulaması tamamen ücretsiz şekilde App Store ve Google Play Store’da.

Kullanıcı bildirimli LastQuake:

Puanı: 4,7

4,7 Geliştiricisi: EMSC

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin resmi bir uygulaması olan LastQuake, diğer uygulamalardan farklı olarak depremi tespit etmede farklı bir yöntem kullanmaktadır. Bu metod; depremi ilk hisseden insanların oluşturduğu, görüntülerle desteklenen ve anket doldurulan bir sisteme dayandırılan bir yöntem. Gerçek zamanlı bilgi ve verilerle desteklenen LastQuake, puanı ve güvenilirliğiyle listemizdeki güçlü uygulamalardan.

Deprem bildirimlerini şiddetine göre filtreleyebileceğiniz Son Depremler:

Puanı: 4,4

4,4 Geliştiricisi: Efekan Pulatlı

Çeşitli kaynaklardan en yeni verileri kullanıcılarına sunan Son Depremler uygulaması, UI tasarımıyla ön plana çıkıyor. Telefonunuza gelen bildirimleri depremlerin şiddetine göre filtreleyebildiğiniz bir özelliği sunan uygulamada çeşitli bildirim seçenekleri kullanıcılara sunuluyor. Depremleri farklı renkte gösteren bu uygulamada harita üzerinden konumunuzdaki veya başka yerdeki deprem verilerine ulaşabileceksiniz.

Deprem ve nükleer santral riskini bir arada öğrenebileceğiniz Deprem M4.5+:

Puanı: 4,0

4,0 Geliştiricisi: KAZUYUKI TAJIMA

Depremi ve nükleer santralleri içeren bir uygulama geliştiren Kazuyuki Tajima, dünyada yaşanan son depremleri gösteren bir haritayı kullanıcılara sunuyor. Deprem verilerini ABD Jeolojik Araştırma kuruluşundan alan bu uygulamada 4,5 ve üstü depremler gösterilmektedir. Deprem bölgesine yakın nükleer santralleri de kullanıcılara gösteren uygulama, nükleer santrallerle ilgili verileri Vikipedia’dan aktarmaktadır.

Depremleri ölçen ve grafik haline getiren Titreşim Ölçer:

Puanı: 3,9

3,9 Geliştiricisi: EXA Mobile

Grafik ölçümleriyle birlikte depremleri gösteren bir uygulama olan Titreşim Ölçer, deprem, volkanik patlamalar, çığ ve diğer sismik titreşimlerin dalgaların kaydını sağlar ve grafik olarak yansıtır. Son depremlere ulaşabileceğiniz bir alana da sahip olan uygulamanın Premium üyeliğinde reklamlar kapalı şekilde kullanılabiliyor.

Depreme yakalandığınızda veya öğrenmek istediğinizde Deprem Nerede her zaman yanınızda:

Puanı: 4,7

4,7 Geliştiricisi: Berkant Begdilili

Son 500 depremi anında görüntüleyebildiğiniz bir uygulama olan Deprem Nerede uygulaması, depremlerin büyüklüğüne, tarihine, derinliğine, enlemine ve boylamına göre görüntülenebilir durumda. Uygulamada yer alan diğer özellikler; düdük ve fener özelliği, internetli veya internetsiz ortamda listedeki kişilere güvende olduğunu belirtmek, deprem çantasında olması gerekenler listesi.

Geçmiş ve anlık depremleri anında öğrenebileceğiniz Deprem Uyarılarım

Puanı: 4,7

4,7 Geliştiricisi: JRustonApps B.V.

Kırmızı ve hoş bir tasarıma sahip olan Deprem Uyarılarım adlı uygulama, 1970’e kadarki depremleri görüntüleyebilirsiniz. Depremlerin tam yeri, derinliği ve uzaklığını öğrenebilir, dünyadaki tüm depremlerin bilgisine anında ulaşım sağlayabilirsiniz. Özelleştirilmiş ücretsiz ve anlık uyarıları kullanıcılara sunan Deprem Uyarılarım, aldığı iyi puanla size tavsiye edebileceğimiz güzel uygulamalar arasında yer alıyor.