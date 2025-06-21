TRT’nin dijital yayın platformu tabii, her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşıyor. Platform, sunduğu abonelik seçenekleri, içerik çeşitliliği ve cihaz uyumluluğuyla dikkat çekiyor. Bizler de bu yazımızda tabii abonelik seçeneklerinden fiyatlara, içerik türlerinden cihaz uyumluluğuna kadar ihtiyacınız olan her bilgiye yer verdik.

Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan, TRT'nin dijital yayın platformu tabii, hem içerik çeşitliliği hem de erişim kolaylığıyla dikkat çekiyor. Özellikle TRT’nin arşivini yeni bir arayüzle sunması, ailecek izlenebilecek güvenli bir alternatif arayan kullanıcılar için cazip hale geliyor. Üstelik ister ücretsiz ister Premium seçenekle izleyebileceğiniz bu platformda, dizi ve belgeselden çocuk içeriklerine kadar oldukça çeşitli bir yelpaze sunuyor. Bu yazımızda ise tabii aboneliği nasıl alınır, hangi içerikler ücretsiz, tabii Premium neler sunuyor gibi merak edilen tüm detaylara birlikte göz atacağız.

TRT'nin yerli yapımlara ve aile dostu içeriklere ağırlık verdiği platformu tabii, hem mobil cihazlarda hem de akıllı televizyonlarda izlenebilir olmasıyla hızla yaygınlaşıyor. Eğer siz de “Tabii’ye nasıl üye olunur?”, “Ücretsiz mi, yoksa Premium mu tercih edilmeli?” gibi sorulara yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızda tabii abonelik seçeneklerinden fiyatlara, içerik türlerinden cihaz uyumluluğuna kadar ihtiyacın olan her bilgiyi adım adım derledik.

TRT tabii nedir?

TRT’nin dijital içerik platformu tabii, yayın hayatına Türk mühendislerin geliştirdiği bir uygulama olarak başladı. İlk etapta 30 orijinal yapımla izleyici karşısına çıkan platform, ilerleyen dönemlerde içerik yelpazesini daha da genişletmeyi hedefliyor. Kullanıcılara ilk başta ücretsiz olarak sunulan bu içerikler, farklı türlerdeki yapımlarıyla her yaştan izleyiciye hitap etmeyi amaçlıyor. Eğlenceli ve güvenli bir dijital deneyim sunmayı hedefleyen tabii, hem yerli yapımlar hem de TRT’nin arşiv içerikleriyle dikkat çekiyor.

tabii ücretli mi?

TRT’nin dijital platformu tabii, kullanıcılara hem ücretsiz hem de Premium olmak üzere iki farklı izleme seçeneği sunuyor. Ücretsiz üyelikle, TRT’nin canlı yayın kanalları ve arşivdeki birçok içeriğe kolayca erişilebiliyor. Özellikle TRT 1, TRT 2, TRT Belgesel gibi kanalları izlemek isteyen kullanıcılar için bu seçenek oldukça yeterli.

Ancak tabii’nin sunduğu orijinal diziler, özel yapımlar, bazı spor yayınları ve daha geniş içerik arşivine ulaşmak isteyenler için Premium üyelik şart. Premium paketle birlikte, reklamsız izleme, çevrimdışı içerik indirme gibi ek avantajlar da devreye giriyor.

tabii’ye nasıl üye olunur?

TRT’nin dijital içerik platformu tabii’ye üye olmak oldukça kolay ve hızlı bir süreç. İster web sitesi üzerinden ister mobil uygulama aracılığıyla sadece birkaç dakikada hesap oluşturabilirsiniz. Üyelik işlemleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor. İşte adım adım tabii’ye kayıt olmanın yolları:

www.tabii.com adresine gidin veya tabii uygulamasını App Store ya da Google Play üzerinden indirin.

Ana sayfada yer alan "Keşfetmeye Başla" butonuna tıklayın.

Açılan ekrana e-posta adresinizi girin.

Güvenli bir şifre oluşturun.

"Sonraki" butonuna basarak devam edin.

Ekranda yer alan kısa talimatları takip ederek hesabınızı tamamlayın.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra tabii’nin sunduğu içerik kütüphanesine hemen erişebilir ve dizi, film, belgesel gibi yapımları izlemeye başlayabilirsiniz. Eğer Premium paketle ilgileniyorsanız, abonelik seçeneklerine de yine aynı hesap üzerinden ulaşabilirsiniz.

tabii güncel abonelik paketleri ve fiyatları neler?

Abonelik Fiyatı Premium 99 TL Ücretsiz 0 TL

tabii'nin ücretsiz abonelik seçeneğinde kullanıcılar, reklamlı bir izleme deneyimiyle platformdan faydalanabiliyor. Bu pakette; dizi ve film tekrarları, TRT arşivine ait içerikler, belgeseller ve canlı TRT kanalları izlenebiliyor.

Daha geniş erişim ve ek özellikler isteyenler için ise Premium üyelik devreye giriyor. Premium paketle birlikte tabii Orijinal içerikleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçları, İçerik indirme ve çevrimdışı izleme özelliği, canlı yayınları 24 saat geri alma özelliği ve yüksek video kalitesine sahip olabiliyorsunuz.

tabii’de neler izlenebiliyor?

TRT'nin dijital platformu tabii, geniş içerik yelpazesiyle her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Aksiyon dolu dizilerden eğitici belgesellere, çocuklara yönelik programlardan ödüllü yapımlara kadar birçok alternatif burada bir araya geliyor. Üstelik yalnızca yeni içerikler değil, TRT’nin yıllar içinde oluşturduğu zengin arşiv de platformda izlenebilir durumda.

Orijinal tabii yapımları

Ödüllü yerli ve yabancı diziler

Belgeseller

TRT arşivinden seçmeceler

Çocuklara özel içerikler

tabii Spor

tabii spor nasıl izlenir?

Sporseverler için dikkat çeken bir yenilik sunan tabii, UEFA organizasyonlarını izlemek isteyen kullanıcılarına özel ayrıcalıklar sağlıyor. Türkiye temsilcilerinin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları, yalnızca Türkiye'deki kullanıcılar için tamamen ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Ancak diğer ülkelerin takımlarını kapsayan maçlara erişmek isteyen kullanıcıların tabii Premium paketine geçiş yapması gerekiyor. Bu sayede futbolseverler, Avrupa'daki büyük karşılaşmaları da reklamsız ve yüksek görüntü kalitesiyle takip edebiliyor.