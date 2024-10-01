Jeep, şarj edilebilir hibrit otomobillerinin yangın olaylarına karışması nedeniyle geri çağırma programı başlattı. 200 binden fazla otomobil, program kapsamında kontrol edilecek.

Stellantis grubunun sevilen markalarından Jeep, ciddi bir sorunla karşı karşıya gibi görünüyor. Şirketin ABD kanadı, son dönemlerin en büyük geri çağırma programlarından birini başlattı. Bu geri çağırma programı kapsamında 200 bin adet otomobil, detaylıca incelenecek.

Jeep'in geri çağırma programı başlattığı modeller, Wrangler 4xe ve Grand Cherokee 4xe. Henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da şarj edilebilir hibrit yapıda olan bu otomobillerin bataryalarında sıkıntı var gibi görünüyor. Çünkü şirket, araçların kapalı yerlere konulmaması gerektiğini ve tamamen elektrik modunun kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Geri çağırma programı, 13 yangın vakasından sonra başlatıldı

Edinilen bilgilere göre Jeep markalı otomobiller, son dönemlerde 13 yangın olayına karıştılar. İşte geri çağırma programı da bu olaylar üzerine başlatıldı. ABD Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre otomobiller, durdukları yerde alevlere teslim oldular.

Bu arada; geri çağırma programı kapsamında incelenecek otomobillerin 150 binden fazlası ABD pazarında satıldı. 14 bin civarı otomobil Kanada, 670 civarı otomobil de Meksika'da incelenecek. Diğer pazarlarda ise 25 bin otomobil kontrol edilecek.