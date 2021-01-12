Sony, geçtiğimiz aylarda bahsettiği drone projesi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu drone, profesyonel fotoğrafçılar ve video içerik üreticileri için geliştiriliyor. İlkbaharda piyasaya sürülmesi beklenen drone'un fiyat ve erişebilirlik durumu şu an için bilinmiyor.

Geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yeni bir drone projesi üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. CES 2021 etkinlikleri kapsamında açıklamalar yapan Sony'nin bahsettiği ürünlerden bir tanesi de bu drone oldu. Sony'nin yaptığı açıklamalarla "Airpeak" olarak isimlendirilecek bu drone ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olma imkanı yakalamış olduk.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre Airpeak, her kullanıcıya uygun olmayacak. Şirketin imalarına göre bu drone, profesyonel fotoğrafçılar ile video içerik üreticilerine odaklanacak. Ayrıca Sony, Airpeak'in Alpha olarak isimlendirilen özel bir sistemle donatılabilecek en küçük drone sınıfı olacağını iddia ediyor. Ancak Sony'nin iddialarına rağmen Airpeak'in fazlasıyla cüsseli olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Sony'nin Airpeak isimli drone'u işte böyle görünecek

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Sony, yaklaşmakta olan drone'u için detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, yayınladığı iki farklı video ile bu drone'un neler sunabileceğini gözler önüne serdi. Bu bağlamda drone'un, hareketli bir ayak mekanizmasına sahip olacağını, böylelikle de kamera görüş alanının hiçbir şekilde kısıtlanmayacağını görüyoruz. Ancak bu drone ile ilgili olarak bilmediğimiz hala onlarca şey var. Sony, ne yazık ki bu kez de detaylı bir bilgi vermiyor.

Sony, yeni drone'unun ne zaman piyasaya sürüleceğini netleştirmedi. Ancak daha önce yapılan resmi açıklamalar, Airpeak'in ilkbaharda piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyordu. Bu da Sony'nin, kısa bir süre içerisinde bu drone'u pazarlamaya başlayacağını ortaya koyuyor. Haliyle şirket, devam etmekte olan CES 2021'in sonraki günlerinde, yeni drone'u ile ilgili daha fazla bilgi verebilir.

İşte Airpeak için hazırlanan yeni tanıtım videoları