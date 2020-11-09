Sony, Airpeak isimli yeni bir proje başlattığını duyurdu. Bu proje, şirketin fotoğrafçılık ve videografi sektöründeki başarısını dronelara aktarmayı amaçlıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Airpeak projesi kapsamındaki ilk ürünler, 2021'in ilkbahar aylarında piyasaya sürülecek.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yeni bir proje başlattığını duyurdu. "Airpeak" olarak isimlendirilen bu proje, yapay zeka destekli droneları ve şirketin uzaktan algılama sistemlerine girişini temsil ediyor. Sony'nin fotoğrafçılık sektöründeki başarısını düşünecek olursak Airpeak, drone sektörünün geleceğine yön veren markalardan biri olabilir.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre Airpeak, görüntüleme ve algılama teknolojileriyle drone teknolojilerinin çok daha ileriye gitmesini sağlayacak. Hatta Sony'ye göre bu ilerleme, görülmemiş düzeyde olacak. Ancak şirket, şu an için bu ilerlemeyle ilgili ser verip sır vermiyor. Yani şirketin Airpeak ile neler yapacağı şu an için tam anlamıyla bilinmiyor.

Airpeak için bilgilendirici bir internet sitesi oluşturuldu

Sony, drone sektörüne girişi için bir internet sitesi oluşturdu. Söz konusu internet sitesinde yer alan bilgilere göre Sony, Airpeak projesi kapsamında üreteceği droneları, 2021 yılının ilkbahar aylarında piyasaya sürecek. Bu açıklama, Sony'nin yeni ürünleriyle ilgili daha yeni bilgilere önümüzdeki aylarda ulaşabileceğimiz anlamına geliyor.

Sony'nin fotoğrafçılık ve videografi konusundaki pozisyonunu hepimiz biliyoruz. Görünüşe göre şirket, bu konudaki deneyimini dronelara aktarmak için harekete geçmiş durumda. Çünkü şirket, Airpeak projesiyle özellikle de eğlence sektörüne katkı sağlayacağını söylüyor. Sony, bu projeyle birlikte drone fotoğrafçılığı ve dronelarla çekilmiş videolara yeni bir soluk kazandıracak, milyonları kendine hayran bırakmaya devam edecek gibi görünüyor.

Sony Airpeak tanıtım videosu